Украина прощается с еврокубками. Прогноз эксперта на матч Заря – Буде-Глимт

Кирилл Круторогов дает свой прогноз на поединок Лиги конференций, который закроет нынешний евросезон для Украины

Заря (Луганск) / Фото: Getty Images

Сегодня в Запорожье состоится матч Лиги конференций между луганской Зарей и норвежским Буде-Глимт, который станет последней игрой украинских клубов в нынешнем евросезоне. Онлайн Заря – Буде-Глимт доступен на нашем сайте.

Заря – Буде-Глимт: где смотреть матч

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Заря – Буде-Глимт

Лига конференций, четверг, 9 декабря, в 19:45, Мегого

Луганчане следом за Шахтером и Динамо прощаются с еврокубками. Шансы на проход в следующий раунд были потеряны ранее, поэтому матч с норвежской сенсацией также превратился в формальность и разве что борьбу за престиж.

Они займут третье место благодаря двум победам над болгарским ЦСКА. А Буде-Глимт финиширует первым в случае победы в Запорожье или даже в случае поражения и непобеды Ромы в Софии. Ничья в Украине и победа римлян выведет итальянцев на первое место.

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Заря после двух поражений добыла две минимальные и очень непростые победы над Ингульцом и Черноморцем, поэтому оценить ее нынешнее реальное состояние крайне непросто. Кажется, что из-за весьма ограниченного кадрового ресурса команда достаточно утомлена. А на выходных ее ждет сложный и важный матч чемпионата против Динамо.

Буде-Глимт не проигрывает в 24 матчах, обыграв, в частности, Рому 6:1. В первой встрече норвежцы победили команду Скрипника 3:1.

ПРОГНОЗ. Не слишком верится в победу луганчан – им попросту незачем прикладывать для этого чрезмерные усилия. А просто справиться с этим соперником не удастся. Так что ничья стала бы вполне адекватным завершением евросезона для команды Скрипника. Думаю, забьют обе команды.

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