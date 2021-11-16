Украина обыграет Боснию, но не поедет на ЧМ-2022. Прогноз букмекеров на матч года

Команда Александра Петракова является фаворитом в игре с Боснией и Герцеговиной, однако оказалась в положении, когда не от нее все зависит

Украина сразится с Боснией и Герцеговиной в последнем поединке 2021 года / Фото: Getty Images, УАФ

Сегодня состоится последний поединок года с участием сборной Украины по футболу. Команда Александра Петракова сразится в гостях со сборной Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет на стадионе "Билино Поле" в Зенице.

Онлайн матча Босния – Украина будет доступен у нас на сайте. Начало – в 21:45. Тем временем букмекеры назвали фаворита в этой сверхважной битве.

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По их мнению, явным фаворитом встречи является команда Александра Петракова. Ставки на победу Украины варьируются около 1.80, тогда как на хозяев выставлен коэффициент выше 4.54. Ничья же также оценивается примерно в 3.70.

Компания Босния Ничья Украина Parimatch 4.70 3.70 1.80 Favbet 4.75 3.80 1.79 Vbet 4.66 3.66 1.77 1xbet 4.54 3.80 1.86 Marsbet 4.90 3.75 1.80

Также эксперты предполагают, что в матче не будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 2.01, тогда как на "меньше" можно поставить за 1.87.

Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.83. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

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Роман Яремчук – 2.30

Андрей Ярмоленко – 2.85

Артем Довбик – 2.85

Руслан Малиновский – 3.20

Виктор Цыганков – 3.55

Смаил Превляк – 4.50

Миралем Пьянич – 4.50

Александр Зинченко – 5.00

Тарас Степаненко – 5.00

Мирослав Стеванович – 5.00

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

Украина выиграет в 2 и больше гола – 2.99

будет пенальти – 3.30

забьет гол игрок с замены – 3.30

красная карточка – 5.50

будет автогол – 9.00

Наша команда идет на третьем месте в группе D, отставая от Финляндии на два очка. Таким образом, судьба путевки в плей-офф отбора на ЧМ-2022 зависит не только от нашей сборной. Победа финнов над Францией гарантирует подопечным Маркку Канервы второе место.

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К слову, букмекеры не верят, что Украина займет второе место в группе. Коэффициент на проход подопечных Петракова в плей-офф равен 2.15, тогда как на Финляндию можно поставить за 1.65.

При этом в параллельном матче Франция также является явным фаворитом встречи (1.71 против 5.20 на финнов и 3.85 на ничью). К слову, Босния и Герцеговина уже провалила задачу выхода на Мундиаль и поединок с нашей командой будет для подопечным Петева чистой формальностью.

Сборная Украины / Фото: Reuters

Отметим, что это будет лишь вторая встреча украинцев и боснийцев в истории. Первая прошла месяц назад во Львове и завершилась ничейным результатом (1:1).