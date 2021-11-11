Украина не испытает проблем в матче с Болгарией. Ее лучшие годы остались позади

Подопечные Александра Петракова проведут спарринг в Одессе накануне важнейшего поединка осени – битвы с Боснией и Герцеговиной за выход в плей-офф отбора ЧМ-2022

Александр Петраков намерен добыть вторую победу у руля сборной Украины именно в Одессе / Фото: Getty Images, УАФ

Сегодня состоится товарищеский поединок с нашей национальной команды. Сборная Украины на своем поле встретится со сборной Болгарии. Игра пройдет на стадионе "Черноморец" в Одессе. Начало – в 19:30.

Реклама

Онлайн-трансляция матча Украина – Болгария будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в одесской битве.

По их мнению, явным фаворитом встречи является команда Александра Петракова. Ставки на победу "сине-желтых" варьируются около 1.55, тогда как на гостей выставлен коэффициент примерно в 6.00. Ничья же оценивается в 4.10.

Компания Украина Ничья Болгария Parimatch 1.57 4.10 6.50 Favbet 1.56 4.15 6.40 Vbet 1.55 4.30 6.50 1xbet 1.58 4.10 5.85 Marsbet 1.50 3.80 6.30

Отметим, что эксперты не верят, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 2.00, тогда как на "меньше" можно поставить за 1.87.

Реклама

Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 2.01. Помимо этого, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов, среди которых большинство представляют украинскую команду:

Роман Яремчук – 2.00

Андрей Ярмоленко – 2.40

Артем Довбик – 2.62

Даниил Сикан – 2.90

Руслан Малиновский – 2.90

Виктор Цыганков – 3.00

Виталий Буяльский – 3.30

Александр Зубков – 3.30

Николай Шапаренко – 3.50

Георги Минчев – 4.00

Денис Гармаш – 4.00

Атанас Илиев – 4.00

Реклама

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

Украина выиграет в 2 и больше гола – 2.57

будет пенальти – 3.00

матч пройдет без карточек – 7.80

красная карточка – 8.50

будет автогол – 9.00

один из игроков оформит хет-трик – 17.00

Поединок с болгарами станет для Украины предпоследним в этом году и некой подготовкой к главному бою осени – противостоянию с Боснией и Герцеговиной в борьбе за путевку в стыковые матчи на ЧМ-2022.

Пока что наша команда занимает 2 место в группе, опережая финнов и боснийцев на 1 и 2 пункта соответственно. Однако наши соперники сыграли на матч меньше.

Наш соперник Болгария уже потеряла шансы на выход на катарский Мундиаль. Команда Ясена Петрова идет на третьем месте в группе С и уже не имеет возможности подвинуть Швейцарию или Италию с топ-позиций квинтета.

Отметим, что славные годы болгарского футбола остались позади. Команда семь раз принимала участие на чемпионатах мира, а в 1994 году даже заняла на нем 4 место вместе с такими звездами как Стоичков, Николов, Лечков, Сираков и Балаков.

Правда, после 1998 года "львы" ни разу не попали на Мундиаль. Если же говорить о чемпионатах Европы, то здесь болгары уступают Украине по количеству участий. Команда выходила на Евро-1996 и Евро-2004, однако останавливалась на групповой стадии.

Украина и Болгария встречались пять раз и все игры были товарищескими. Три победы праздновала Украина, еще два раза команды расписывали ничью. Последняя встреча прошла в 2012 году, когда наша сборная в единственном матче под руководством Александра Заварова минимально одолела соперника благодаря голу Александра Кучера.