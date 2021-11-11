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Украина не испытает проблем в матче с Болгарией. Ее лучшие годы остались позади

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
11 ноября, 09:10
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Подопечные Александра Петракова проведут спарринг в Одессе накануне важнейшего поединка осени – битвы с Боснией и Герцеговиной за выход в плей-офф отбора ЧМ-2022
Александр Петраков намерен добыть вторую победу у руля сборной Украины именно в Одессе
Александр Петраков намерен добыть вторую победу у руля сборной Украины именно в Одессе / Фото: Getty Images, УАФ

Сегодня состоится товарищеский поединок с нашей национальной команды. Сборная Украины на своем поле встретится со сборной Болгарии. Игра пройдет на стадионе "Черноморец" в Одессе. Начало – в 19:30.

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Онлайн-трансляция матча Украина – Болгария будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в одесской битве.

Украина – Болгария
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По их мнению, явным фаворитом встречи является команда Александра Петракова. Ставки на победу "сине-желтых" варьируются около 1.55, тогда как на гостей выставлен коэффициент примерно в 6.00. Ничья же оценивается в 4.10.

КомпанияУкраинаНичьяБолгария
Parimatch1.574.106.50
Favbet1.564.156.40
Vbet1.554.306.50
1xbet1.584.105.85
Marsbet1.503.806.30

Отметим, что эксперты не верят, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 2.00, тогда как на "меньше" можно поставить за 1.87.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 2.01. Помимо этого, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов, среди которых большинство представляют украинскую команду:

  • Роман Яремчук – 2.00
  • Андрей Ярмоленко – 2.40
  • Артем Довбик – 2.62
  • Даниил Сикан – 2.90
  • Руслан Малиновский – 2.90
  • Виктор Цыганков – 3.00
  • Виталий Буяльский – 3.30
  • Александр Зубков – 3.30
  • Николай Шапаренко – 3.50
  • Георги Минчев – 4.00
  • Денис Гармаш – 4.00
  • Атанас Илиев – 4.00

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Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

  • Украина выиграет в 2 и больше гола – 2.57
  • будет пенальти – 3.00
  • матч пройдет без карточек – 7.80
  • красная карточка – 8.50
  • будет автогол – 9.00
  • один из игроков оформит хет-трик – 17.00

Поединок с болгарами станет для Украины предпоследним в этом году и некой подготовкой к главному бою осени – противостоянию с Боснией и Герцеговиной в борьбе за путевку в стыковые матчи на ЧМ-2022.

Пока что наша команда занимает 2 место в группе, опережая финнов и боснийцев на 1 и 2 пункта соответственно. Однако наши соперники сыграли на матч меньше.

Наш соперник Болгария уже потеряла шансы на выход на катарский Мундиаль. Команда Ясена Петрова идет на третьем месте в группе С и уже не имеет возможности подвинуть Швейцарию или Италию с топ-позиций квинтета.

Отметим, что славные годы болгарского футбола остались позади. Команда семь раз принимала участие на чемпионатах мира, а в 1994 году даже заняла на нем 4 место вместе с такими звездами как Стоичков, Николов, Лечков, Сираков и Балаков.

Правда, после 1998 года "львы" ни разу не попали на Мундиаль. Если же говорить о чемпионатах Европы, то здесь болгары уступают Украине по количеству участий. Команда выходила на Евро-1996 и Евро-2004, однако останавливалась на групповой стадии.

Украина и Болгария встречались пять раз и все игры были товарищескими. Три победы праздновала Украина, еще два раза команды расписывали ничью. Последняя встреча прошла в 2012 году, когда наша сборная в единственном матче под руководством Александра Заварова минимально одолела соперника благодаря голу Александра Кучера.

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