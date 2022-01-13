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Столица против басков: где смотреть матч Атлетико – Атлетик и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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13 января, 15:30
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Прогноз и список трансляций матча в Суперкубке Испании. Мадридцы стремятся сразиться с Реалом в дерби, тогда как команда из Бильбао хочет защитить трофей, добытый в прошлом году
Марселино (слева) и Диего Симеоне (справа) сразятся за путевку в финал Суперкубка Испании
Марселино (слева) и Диего Симеоне (справа) сразятся за путевку в финал Суперкубка Испании

Сегодня, 13 января, пройдет второй поединок 1/2 финала Кубка Испании. В битве за путевку в решающий матч сойдутся Атлетико и Атлетик. Матч состоится в Эр-Рияде на Международном стадионе короля Фахда. Начало – в 21:00.

Где смотреть матч Атлетико – Атлетик? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке.

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По мнению Parimatch, Атлетико является явным фаворитом матча. Котировки на выход "матрасников" в финал равны 1.57, тогда как на Атлетик – 2.50. Вероятность результата матча в процентах:

  • проход Атлетико – 61%
  • проход Атлетика – 39%

Если же говорить о котировках на основное время, то на Атлетико можно поставить за 2.11, а на Атлетик – за 3.95. Коэффициент на ничью составляет 3.20. Кроме того, букмекеры не верят в результативный матч. Ставки на тотал меньше 2,5 принимаются с коэффициентом 1.55 (вероятность 62%).

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В финальном матче победитель "атлетической" пары сыграет с мадридским Реалом, который вчера одолел Барселону в полуфинале. Что же касается сегодняшних соперников, то команды ведут в Ла Лиге борьбу за путевки в еврокубки. Мадридцы занимают 4 место, деля его с Реал Сосьедадом.

Атлетико и Атлетик в этом сезоне уже сыграли в нулевую ничью в чемпионате
Атлетико и Атлетик в этом сезоне уже сыграли в нулевую ничью в чемпионате / Фото: Getty Images

В последних матчах "матрасники" не впечатляют – всего 1 победа в шести играх чемпионата. Атлетик же занимает 9 место, расположившись в трех баллах от еврокубковой зоны. Команда Марселино также не в лучшей форме, добыв всего две победы в 12-ти последних матчах Ла Лиги.

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