Справятся и без Зинченко? Стал известен фаворит топ-поединка АПЛ между Ливерпулем и Манчестер Сити

Украинец не поможет команде Гвардиолы в матче на "Энфилде", однако, по прогнозам букмекеров, манкунианцы справятся и без Александра

Пеп Гвардиола и Юрген Клопп проведут одну из ключевых дуэлей в борьбе за титул Премьер-Лиги / Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Сити"

Вечером пройдет центральный поединок 7-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором сразятся последние два чемпиона АПЛ. Ливерпуль примет Манчестер Сити. Начало – в 18:30. Тем временем, букмекеры назвали своего фаворита в дерби.

По их мнению, небольшим фаворитом встречи является Манчестер Сити. Коэффициент на триумф подопечных Гвардиолы составляет примерно 2.45, тогда как на победу Ливерпуля в среднем вероятность 3.00. Ничья же оценивается в районе 3.50.

Компания Ливерпуль Ничья Ман Сити Parimatch 2.95 3.50 2.44 Favbet 3.00 3.55 2.50 Vbet 3.04 3.50 2.41 1xbet 3.04 3.52 2.47 Marsbet 3.05 3.55 2.43

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Также эксперты считают, что в матче будет много голов. Ставка на тотал больше 2,5 составляет 1.70, тогда как на ТМ – 2.16. В то же время, букмекеры верят, что обе команды смогут забить. Коэффициент – 1.59. Кроме того, стали известны главные фавориты на гол во встрече:

Мохамед Салах (Ливерпуль) – 2.20

Ферран Торрес (Манчестер Сити) – 2.60

Габриэль Жезус (Манчестер Сити) – 3.00

Диогу Жота (Ливерпуль) – 3.20

Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) – 3.20

Рияд Марез (Манчестер Сити) – 3.20

Садио Мане (Ливерпуль) – 3.50

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Обе команды идут среди лидеров чемпионата Англии. Ливерпуль идет на втором месте, отставая от Челси на два очка. Сити же пока шестой, однако имеет лишь на один пункт меньше, чем мерсисайдцы. Победа сегодня позволит одной из команд возглавить турнирную таблицу АПЛ.

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В нынешнем сезоне обе команды по два раза уже успели потерять очки. Ливерпуль сыграл вничью с Челси и Брентфордом, тогда как Манчестер Сити уступил в первом туре Тоттенхэму и расписал "нулевку" с Саутгемптоном.

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Последняя встреча команд состоялась в феврале этого года и закончилась разгромной победой манкунианцев на выезде (1:4). На гол Салаха гости ответили дублем Гюндогана, а также точными ударами Стерлинга и Фодена.