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Шевченко или Вернидуб могут возглавить Барселону? Кто заменит провального Кумана

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
4 октября, 18:50
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Два украинских специалиста входят в список вероятных сменщиков Рональда Кумана в кризисной Барселоне
Букмекеры оценили вероятность назначения Шевченко или Вернидуба в Барселону
Букмекеры оценили вероятность назначения Шевченко или Вернидуба в Барселону / Фото: Getty Images

Старт нового футбольного сезона стал настоящим провалом для Барселоны. Летом команда Рональда Кумана потеряла своего лидера Лионеля Месси из-за финансовых проблем.

На футбольном поле результаты команды также удручающие. В чемпионате каталонцы четырежды теряли очки в семи играх, проиграв в том числе и Атлетико в субботу.

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В Лиге чемпионов "блаугранас" стартовали с двух разгромных поражений по 0:3 – от Баварии и Бенфики. Неудивительно, что в СМИ стали ходить слухи о скорой смене тренера на "Камп Ноу".

Тем временем, букмекеры уже принимают ставки на следующего полноценного (без приставки и.о.) наставника Барселоны после Рональда Кумана. Фаворитом на данную должность является Хави Эрнандес.

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Легенда каталонского клуба нынче работает в катарском Аль-Садде. Также в тройку главных фаворитов на должность входит экс-наставник Ювентуса Андреа Пирло и нынешний тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

  • Хави Эрнандес – 2.20
  • Андреа Пирло – 3.50
  • Роберто Мартинес – 6.00
  • Марсело Гальярдо – 7.00
  • Антонио Конте – 8.00
  • Эрик тен Хааг – 9.00
  • Алфрел Схредер – 10.00

К слову, среди кандидатов называется и имя Андрея Шевченко. Коэффициент на назначение экс-тренера сборной Украины в Барселону составляет 13.00.

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Кроме того, букмекеры не исключают, что каталонцы могут обратиться за помощью к наставнику Шерифа Юрию Вернидубу (50.00). Вероятно, сенсационная победа над Реалом в Лиге чемпионов может привлечь внимание Жоана Лапорты к персоне украинца.

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