Шахтер начинает и выигрывает! Пять неожиданных прогнозов на дуэль с Интером в ЛЧ

Сегодня пройдут матчи 2 тура группового раунда Лиги чемпионов 2021/2022. Свой поединок проведет и вице-чемпион Украины. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Интер доступна у нас на сайте.
Игра пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:45. Тем временем, букмекеры определились с фаворитом встречи.
По их мнению, Интер – явный фаворит дуэли. Коэффициент на триумф гостей варьируется от 1.65 до 1.71, тогда как победу дончан оценивают в коэффициент выше 5.00. Вероятность ничьи же составляет примерно 4.00.
|Компания
|Шахтер
|Ничья
|Интер
|Parimatch
|5.50
|4.00
|1.65
|Favbet
|5.40
|4.05
|1.66
|Vbet
|5.60
|4.00
|1.66
|1xbet
|5.05
|4.22
|1.71
|Marsbet
|5.55
|4.00
|1.68
Также букмекеры верят, что в поединке будет не менее трех голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.79, а вероятность того, что обе команды забьют, равна 1.74.
Донецкая и миланские команды нередко удивляют своих поклонников и экспертов. Причем, как со знаком "плюс", так и "минус". Предлагаем вам пятерку авантюрных прогнозов, коэффициент на которые равен 2,5 и выше.
Ничья или победа Шахтера в один гол – 2.51
Вера в непроигрыш дончан имеется, учитывая прошлые игры с Интером, а вот крупная победа Шахтера будет из разряда фантастики. Если подопечные Де Дзерби будут выигрывать, они в первую очередь позаботятся о том, чтобы не пропустить.
Будет пенальти – 2.70
Техничные "горняки" могут воспользоваться неповоротливостью трех центрбеков Интера, тогда как оборона хозяев нередко допускает позиционные ошибки. Велика вероятность того, что рефери сегодня укажет на "точку".
Шахтер забьет первым – 2.96
Дончане любят брать игру под свой контроль и не склонны выжидать ошибки соперника и отсиживаться в обороне. Защита миланцев любит привозить, а фактор своего поля должен помочь команде Де Дзерби "начать за здравие".
Один из игроков оформит дубль – 3.20
В составе обеих команд хватает забивных игроков. Только в этом сезоне в составе гостей уже по дублю записали на свой счет Джеко и Корреа, а у дончан по два гола за игру забивали Траоре и Судаков. Да и без них хватает голеадоров: Мартинес, Соломон, Тете, Перишич... Словит ли кто-то феерию на НСК "Олимпийский"?
Интер выиграет с форой (-2,5) – 5.40
Если Шахтер проигрывает в Лиге чемпионов, то нередко он делает это по-крупному. Можно вспомнить и выезд к Реалу в 2015-ом (0:4), и матч плей-офф против Баварии (0:7) и прошлогодние игры с гладбахской Боруссией (0:6 и 0:4). Если у дончан не пойдет игра, Интеру способен добыть крупную победу. Доказано августом 2020 года (0:5).