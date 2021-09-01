Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Игра Букмекеры

Россия – Хорватия: прогноз на битву за чемпионат мира

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
1 сентября, 15:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кто фаворит матча, сколько голов будет забито и кто станет героем поединка. Котировки матча отбора на ЧМ-2022
Сборная Хорватии - небольшой фаворит матча отбора на ЧМ-2022
Сборная Хорватии - небольшой фаворит матча отбора на ЧМ-2022

Сегодня состоится встреча лидеров группы H отбора на чемпионат мира 2022 года. На арене "Лужники" в Москве в 21:45 стартует матч Россия – Хорватия.

Реклама

После трех туров а активе команд по 6 очков. На одно очко меньше у Словакии.

Кто фаворит матча Россия – Хорватия? Эксперты букмекерских контор называют поединок равным. Хорваты – минимальные фавориты. Коэффициент на победу гостей установлен на уровне 2.75, тогда как на победу хозяев он 2.80, а на ничью – 3.15.

Вероятность исхода матча по котировкам букмекеров:

  • победа сборной России – 34%
  • ничья – 31%
  • победа сборной Хорватии – 35%

Реклама

Сколько голов будет забито? Аналитики букмекерских контор прогнозируют, что матч будет "на меньше". Т.е. сегодня зрители, вероятнее, не увидят трех голов. Коэффициент на это – 1.72 (вероятность 56%), а котировка на три и больше гола – 2.20 (вероятность 44%).

Кто забьет гол? Эксперты индустрии беттинга называют таких футболистов среди фаворитов на авторство гола сегодня:

  • Андрей Крамарич (Хорватия) – 3.30
  • Иван Перишич (Хорватия) – 3.50
  • Федор Смолов (Россия) – 3.70
  • Никола Влашич (Хорватия) – 3.80
  • Алексей Миранчук (Россия) – 4.20

Читайте также: Россия – Хорватия: где и во сколько смотреть отборочный матч ЧМ-2022

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Букмекеры
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять