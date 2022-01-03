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Роналду укрощает стаю волков: где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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3 января, 08:45
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Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Англии. Ман Юнайтед приблизится к топ-четверке АПЛ в случае победы над Вулвз
Криштиану Роналду разрывает за Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду разрывает за Манчестер Юнайтед / Фото: Reuters

В чемпионате Англии сегодня пройдет последний поединок 21-го тура – Манчестер Юнайтед примет Вулверхэмптон. Матч пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Начало – в 19:30.

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Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Трансляцию Манчестер Юн. – Вулверхэмптон
смотрите на olltv
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Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, "красные дьяволы" имеют куда больше шансов на успех. Котировки на победу команды Ральфа Рангника равны 1.59, тогда как на "волков" – 6.30. Ничья же оценивается коэффициентом 4.00. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Манчестер Юнайтед – 59%
  • ничья – 25%
  • победа Вулверхэмптона – 16%

К слову, в последнее время феерит за МЮ летний новичок Криштиану Роналду. В последних девяти играх АПЛ португалец отметился 5 голами и 3 ассистами. Если же вы верите, что CR7 поразит ворота гостей, то коэффициент на его гол равен 1.90 (примерно 50%). Дубль Криштиану оценивают в 5.60.

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Роналду и компания намерены ударно завершить 2021 год
Роналду и компания намерены ударно завершить 2021 год / Фото: Getty Images

Манчестер Юнайтед отстает от топ-четверки всего на 4 очка, занимая седьмое место. Впрочем, манкунианцы (как и Тоттенхэм) сыграли на две игры меньше, чем Арсенал, поэтому по потерянным очкам именно они фавориты в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

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Вулверхэмптон же расположился неподалеку от МЮ. "Волки" сейчас девятые, отставая от "красных дьяволов" на шесть пунктов. Команду лихорадит в последнее время, ведь в последних 9-ти играх АПЛ Вулвз добыл по три победы, ничьи и поражения.

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ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Манчестер Юнайтед

Сегодня

19:30

Вулверхэмптон

1.59

4.00

6.30

Челси

5 янв

21:45

Тоттенхэм

2.12

3.40

3.65

Арсенал

6 янв

21:45

Ливерпуль

2.23

3.65

3.05
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