Роналду укрощает стаю волков: где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон и кто фаворит

Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Англии. Ман Юнайтед приблизится к топ-четверке АПЛ в случае победы над Вулвз

Криштиану Роналду разрывает за Манчестер Юнайтед / Фото: Reuters

В чемпионате Англии сегодня пройдет последний поединок 21-го тура – Манчестер Юнайтед примет Вулверхэмптон. Матч пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Начало – в 19:30.

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Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, "красные дьяволы" имеют куда больше шансов на успех. Котировки на победу команды Ральфа Рангника равны 1.59, тогда как на "волков" – 6.30. Ничья же оценивается коэффициентом 4.00. Вероятность результата матча в процентах:

победа Манчестер Юнайтед – 59%

ничья – 25%

победа Вулверхэмптона – 16%

К слову, в последнее время феерит за МЮ летний новичок Криштиану Роналду. В последних девяти играх АПЛ португалец отметился 5 голами и 3 ассистами. Если же вы верите, что CR7 поразит ворота гостей, то коэффициент на его гол равен 1.90 (примерно 50%). Дубль Криштиану оценивают в 5.60.

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Роналду и компания намерены ударно завершить 2021 год / Фото: Getty Images

Манчестер Юнайтед отстает от топ-четверки всего на 4 очка, занимая седьмое место. Впрочем, манкунианцы (как и Тоттенхэм) сыграли на две игры меньше, чем Арсенал, поэтому по потерянным очкам именно они фавориты в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

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Вулверхэмптон же расположился неподалеку от МЮ. "Волки" сейчас девятые, отставая от "красных дьяволов" на шесть пунктов. Команду лихорадит в последнее время, ведь в последних 9-ти играх АПЛ Вулвз добыл по три победы, ничьи и поражения.