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Роналду против шейхов: сможет ли самый богатый клуб мира одолеть Манчестер Юнайтед?

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
27 декабря, 08:05
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Манчестер Юнайтед всухую обыграет Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч чемпионата Англии
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / Фото: REUTERS

Вчера в Англии отмечался Boxing Day, а с ним стартовал и 19-й тур АПЛ. Коронавирус заставил сместить несколько игр, однако последняя встреча тура должна пройти по расписанию. В ожидании матча Ньюкасл – Манчестер Юнайтед предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

НЬЮКАСЛ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
27 декабря, воскресенье, в 22:00, Setanta Sports
Котировки Parimatch на результат: 7.30 – 4.60 – 1.47

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Самый богатый клуб мира, учитывая состояние его владельца, Ньюкасл, встретится с клубом, который долгое время оценивался как самый дорогой в мире. Правда, пока что саудовский шейх еще не начал вкладывать огромные суммы в усиление "черно-белой" команды, поэтому "сороки" все же не находятся в числе претендентов на медали чемпионата.

Более того, перед матчем последнего тура первого круга они располагаются в зоне вылета, отставая от спасительной позиции на три очка, да еще и сыграв на два матча больше, чем Уотфорд, идущий на ней. Можно считать, что в конце года Ньюкасл попал в тиски очень сложного календаря.

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Они проиграли три матча кряду сильным соперникам – Лестеру, Ливерпулю и Ман Сити с общим счетом 1:11, а теперь встретятся и с МЮ. На своем поле "черно-белые" в текущем сезоне АПЛ победили лишь раз. Все еще травмированы Дамметт, Фернандес и Льюис.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Фото второго тайма
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Фото второго тайма / Фото: Getty Images, Reuters

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"Манкунианцы" находятся на шестом месте турнирной таблицы, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять очков, но сыграв на два тура меньше, чем идущий там Арсенал. После отставки Сульшера они ни разу не проиграли в шести матчах, дважды сыграв вничью. Погба по-прежнему восстанавливается от травмы.

ПРОГНОЗ: МЮ – очевидные фавориты. Думаю, они победят, вероятно, без большой результативности – ТМ 2,5, возможно, всухую.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • победа Манчестер Юнайтед – 1.47
  • тотал меньше 2.5 – 1.62
  • Ньюкасл не забьет – 2.37

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