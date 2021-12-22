Реал проиграет середняку Ла Лиги! Сенсационный прогноз от комментатора

Кирилл Круторогов ставит на то, что Атлетик не проиграет Реалу в малорезультативном поединке. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Атлетик Бильбао готов удивить команду Карло Анчелотти / Фото: Getty Images

Сегодня состоится перенесенный поединок 21-го тура чемпионата Испании. На стадионе "Сан Мамес" Атлетик примет Реал. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

АТЛЕТИК – РЕАЛ

22 декабря, вторник в 22:30, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 3.20 – 3.45 – 2.31

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Еще один подвид Эль-Класико или встреча команд, которые вместе с Барселоной никогда не понижались в классе. Перед последним матчем первого круга баски располагаются на девятом месте, отставая от зоны еврокубков на пять очков.

На выходных они обыграли весьма мощный Бетис (3:2), покончив с полосой из восьми матчей без побед и выиграв дома впервые за четыре матча. Реал – лидер Примеры. Мадридцы опережают преследователей из Севильи на шесть баллов, но они сыграли на матч больше, чем андалусийцы.

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В предыдущем туре "сливочные" весьма неожиданно потеряли очки во встрече со скромным Кадисом (0:0), прервав свою десятиматчевую серию побед. Правда, не проигрывают они уже в 13 матчах кряду, а в шести последних не пропустили ни гола.

Интересно, что Атлетик не может победить Реал уже в 13-ти матчах Примеры. За этот период случилось четыре ничьи и девять побед "сливочных". Последний успех басков в этом виде Класико датирован мартом 2015-го.

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Лидер Реала – Карим Бензема / Фото: REUTERS

Команды подходят к очному противостоянию с огромными кадровыми потерями. В первую очередь, из-за коронавируса. На карантине у Атлетика – Беренгер, Эчеита, Иньиго Мартинес и Унаи Симон, а Юри, Вивиан и Вильялибре травмированы.

У Реала коронавирус нашли у нашего Андрея Лунина, а также у Бэйла, Асенсио, Родриго, Модрича, Иско и Марсело, тогда как Дани Карвахаль и Диас травмированы, а Каземиро дисквалифицирован.

ПРОГНОЗ: Думаю, что максимальный настрой хозяев и многочисленные потери мадридцев позволят Атлетику избежать поражения. Не уверен, но не исключаю, что баски даже победят. Также ожидаю ТМ 2,5.

Котировки Parimatch на эти результаты: