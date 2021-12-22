Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Игра Букмекеры

Реал проиграет середняку Ла Лиги! Сенсационный прогноз от комментатора

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
22 декабря, 13:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кирилл Круторогов ставит на то, что Атлетик не проиграет Реалу в малорезультативном поединке. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
Атлетик Бильбао готов удивить команду Карло Анчелотти
Атлетик Бильбао готов удивить команду Карло Анчелотти / Фото: Getty Images

Сегодня состоится перенесенный поединок 21-го тура чемпионата Испании. На стадионе "Сан Мамес" Атлетик примет Реал. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

АТЛЕТИК – РЕАЛ
22 декабря, вторник в 22:30, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 3.20 – 3.45 – 2.31

Реклама

Еще один подвид Эль-Класико или встреча команд, которые вместе с Барселоной никогда не понижались в классе. Перед последним матчем первого круга баски располагаются на девятом месте, отставая от зоны еврокубков на пять очков.

На выходных они обыграли весьма мощный Бетис (3:2), покончив с полосой из восьми матчей без побед и выиграв дома впервые за четыре матча. Реал – лидер Примеры. Мадридцы опережают преследователей из Севильи на шесть баллов, но они сыграли на матч больше, чем андалусийцы.

Реклама

Читайте также: Шевченко поставил подножку Малиновскому

В предыдущем туре "сливочные" весьма неожиданно потеряли очки во встрече со скромным Кадисом (0:0), прервав свою десятиматчевую серию побед. Правда, не проигрывают они уже в 13 матчах кряду, а в шести последних не пропустили ни гола.

Интересно, что Атлетик не может победить Реал уже в 13-ти матчах Примеры. За этот период случилось четыре ничьи и девять побед "сливочных". Последний успех басков в этом виде Класико датирован мартом 2015-го.

Реклама

Лидер Реала – Карим Бензема
Лидер Реала – Карим Бензема / Фото: REUTERS

Команды подходят к очному противостоянию с огромными кадровыми потерями. В первую очередь, из-за коронавируса. На карантине у Атлетика – Беренгер, Эчеита, Иньиго Мартинес и Унаи Симон, а Юри, Вивиан и Вильялибре травмированы.

У Реала коронавирус нашли у нашего Андрея Лунина, а также у Бэйла, Асенсио, Родриго, Модрича, Иско и Марсело, тогда как Дани Карвахаль и Диас травмированы, а Каземиро дисквалифицирован.

ПРОГНОЗ: Думаю, что максимальный настрой хозяев и многочисленные потери мадридцев позволят Атлетику избежать поражения. Не уверен, но не исключаю, что баски даже победят. Также ожидаю ТМ 2,5.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • победа Атлетика – 2.50
  • Атлетик не проиграет – 1.66
  • тотал меньше 2.5 – 1.88

Poll Parimatch
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Букмекеры
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Атлетик

Сегодня

22:30

Реал

3.20

3.40

2.33

Ливерпуль

26 дек

14:30

Лидс

1.15

8.70

15.50

Манчестер Сити

26 дек

17:00

Лестер

1.20

7.20

12.50
Опрос
Опрос
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять