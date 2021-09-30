Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Заря - Рома: онлайн ❓ Отставка Разумкова 🇩🇪 Германия после выборов ⚡ Газовый скандал с Венгрией
СЕГОДНЯ Игра Букмекеры

Приключения Моуриньо на Хортице: сможет ли Заря остановить Рому?

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
30 сентября, 16:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Луганская команда является аутсайдером в дуэли с представителем Серии А, однако до разгрома дело не должно дойти
Жозе Моуриньо впервые приедет в Запорожье
Жозе Моуриньо впервые приедет в Запорожье / Фото: Getty Images

Сегодня пройдут матчи 2 тура группового раунда Лиги Конференций 2021/2022. Свой поединок проведет и единственный представитель Украины в турнире. Онлайн-трансляция матча Заря – Рома доступна у нас на сайте.

Игра пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Начало – в 19:45. Тем временем, букмекеры определились с фаворитом встречи.

Реклама

По их мнению, Рома – безоговорочный фаворит дуэли. Коэффициент на триумф гостей равен примерно 1.35, тогда как победа команды Скрипника оценивает от 7.70 до 8.90. Вероятность ничьи же составляет примерно 5.10.

КомпанияЗаряНичьяРома
Parimatch8.705.201.35
Favbet8.405.301.37
Vbet8.705.101.38
1xbet7.705.101.33
Marsbet8.904.901.38

Правда, разгрома букмекеры не ожидают, ведь ставка на Рому с форой (-2,5) равна аж 3.45. Кроме того, вероятность того, что обе команды забьют, составляет 1.86. Правда, коэффициент на непроигрыш луганчан довольно высокий – 3.15.

Реклама

Читайте также: Где и когда смотреть матч Заря – Рома

Отметим, что команды по-разному стартовали в Лиге Конференций. Подопечные Моуриньо легко разделались с софийским ЦСКА (5:1), тогда как Заря уступила на выезде Буде-Глимту (1:3).

Реклама

Заря и Рома ранее не встречались, однако тренер римлян Жозе Моуриньо дважды пересекался с луганчанами. В бытность тренером Манчестер Юнайтед португалец дважды одолел Зарю в Лиге Европы – 2:0 в Одессе и 1:0 в Манчестере. У Ромы же пока равная статистика с украинскими командами – по 6 побед и поражений в 12-ти матчах.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Букмекеры
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-матчи

Динамо

3 окт

19:30

Шахтер

2.80

3.50

2.45
Опрос
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять