Приключения Моуриньо на Хортице: сможет ли Заря остановить Рому?

Сегодня пройдут матчи 2 тура группового раунда Лиги Конференций 2021/2022. Свой поединок проведет и единственный представитель Украины в турнире. Онлайн-трансляция матча Заря – Рома доступна у нас на сайте.
Игра пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Начало – в 19:45. Тем временем, букмекеры определились с фаворитом встречи.
По их мнению, Рома – безоговорочный фаворит дуэли. Коэффициент на триумф гостей равен примерно 1.35, тогда как победа команды Скрипника оценивает от 7.70 до 8.90. Вероятность ничьи же составляет примерно 5.10.
|Компания
|Заря
|Ничья
|Рома
|Parimatch
|8.70
|5.20
|1.35
|Favbet
|8.40
|5.30
|1.37
|Vbet
|8.70
|5.10
|1.38
|1xbet
|7.70
|5.10
|1.33
|Marsbet
|8.90
|4.90
|1.38
Правда, разгрома букмекеры не ожидают, ведь ставка на Рому с форой (-2,5) равна аж 3.45. Кроме того, вероятность того, что обе команды забьют, составляет 1.86. Правда, коэффициент на непроигрыш луганчан довольно высокий – 3.15.
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Отметим, что команды по-разному стартовали в Лиге Конференций. Подопечные Моуриньо легко разделались с софийским ЦСКА (5:1), тогда как Заря уступила на выезде Буде-Глимту (1:3).
Заря и Рома ранее не встречались, однако тренер римлян Жозе Моуриньо дважды пересекался с луганчанами. В бытность тренером Манчестер Юнайтед португалец дважды одолел Зарю в Лиге Европы – 2:0 в Одессе и 1:0 в Манчестере. У Ромы же пока равная статистика с украинскими командами – по 6 побед и поражений в 12-ти матчах.