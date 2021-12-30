Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала
СЕГОДНЯ Игра Букмекеры

Последний поединок года в АПЛ: где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Бернли и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
30 декабря, 07:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Прогноз и список трансляций матча чемпионата Англии. Победа позволит Ман Юнайтед ближе подобраться к топ-четверке
Роналду и компания намерены ударно завершить 2021 год
Роналду и компания намерены ударно завершить 2021 год / Фото: Getty Images

Сегодня в АПЛ завершится 20-ый тур. Три матча перенесены из-за эпидемии коронавируса в командах, однако последний поединок года в чемпионате Англии пройдет по расписанию.

Вечером нас ждет дуэль между Манчестер Юнайтед и Бернли. Матч пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Начало – в 22:15.

Реклама

Читайте также: Украинский футболист вернулся в итальянский клуб с коронавирусом

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Бернли? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Манчестер Юнайтед – Бернли онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Трансляцию Манчестер Юнайтед – Бернли
смотрите на olltv
Смотреть

Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, МЮ является безоговорочным фаворитом матча. Котировки на победу команды Ральфа Рангника равны 1.38, тогда как на "кларетовых" – аж 8.90. Ничья же оценивается коэффициентом 5.00. Вероятность результата матча в процентах:

Реклама
  • победа Манчестер Юнайтед – 69%
  • ничья – 20%
  • победа Бернли – 11%

Манчестер Юнайтед еще не проигрывал при Ральфе Рангнике (по две победы и ничьи), однако осечка в последней игре с Ньюкаслом не позволила "красным дьяволам" приблизиться к топ-четверке. Нынче Юнайтед идет седьмым, отставая от четвертого Арсенала на 7 очков. Правда, у МЮ есть две игры в запасе.

Бернли же отыграл в АПЛ меньше всех матчей, не выходя на поле из-за ковида аж с 12 декабря. Команда Шона Дайча идет в зоне вылета (18 место), однако имеет запас поединков, чтобы взобраться на спасительную позицию. Отставание от Уотфорда всего 2 очка.

Poll Parimatch
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Букмекеры
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Порту

Сегодня

23:00

Бенфика

1.76

3.85

4.40

Арсенал

1 янв

14:30

Манчестер Сити

6.00

4.90

1.50

Челси

2 янв

18:30

Ливерпуль

3.00

3.40

2.33
Опрос
Опрос

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять