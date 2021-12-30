Последний поединок года в АПЛ: где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Бернли и кто фаворит

Прогноз и список трансляций матча чемпионата Англии. Победа позволит Ман Юнайтед ближе подобраться к топ-четверке

Роналду и компания намерены ударно завершить 2021 год / Фото: Getty Images

Сегодня в АПЛ завершится 20-ый тур. Три матча перенесены из-за эпидемии коронавируса в командах, однако последний поединок года в чемпионате Англии пройдет по расписанию.

Вечером нас ждет дуэль между Манчестер Юнайтед и Бернли. Матч пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Начало – в 22:15.

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Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Бернли? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Манчестер Юнайтед – Бернли онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, МЮ является безоговорочным фаворитом матча. Котировки на победу команды Ральфа Рангника равны 1.38, тогда как на "кларетовых" – аж 8.90. Ничья же оценивается коэффициентом 5.00. Вероятность результата матча в процентах:

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победа Манчестер Юнайтед – 69%

ничья – 20%

победа Бернли – 11%

Манчестер Юнайтед еще не проигрывал при Ральфе Рангнике (по две победы и ничьи), однако осечка в последней игре с Ньюкаслом не позволила "красным дьяволам" приблизиться к топ-четверке. Нынче Юнайтед идет седьмым, отставая от четвертого Арсенала на 7 очков. Правда, у МЮ есть две игры в запасе.

Бернли же отыграл в АПЛ меньше всех матчей, не выходя на поле из-за ковида аж с 12 декабря. Команда Шона Дайча идет в зоне вылета (18 место), однако имеет запас поединков, чтобы взобраться на спасительную позицию. Отставание от Уотфорда всего 2 очка.