Полякова, Кучма или Янукович: неожиданные кандидаты на президентские выборы-2024

Букмекеры оценивают возможность сенсационных претендентов на должность Президента Украины. Среди них – два экс-главнокомандующих страны, а также "Королева ночи"

Леонид Кучма, Ольга Полякова и Виктор Янукович рассматриваются букмекерами как кандидаты на пост Президента Украины

Всего через два года, в 2024-ом, в Украине должны пройти очередные выборы Президента. Именно тогда подойдет к концу пятилетний срок Владимира Зеленского, который был выбран главным главнокомандующим страны в 2019 году.

При этом, именно Владимир Зеленский считается фаворитом выборов Президента Украины 2024 года. Его главными конкурентами видятся экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и бывший Президент страны Петр Порошенко.

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Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР и заявил, что не считает соглашение с государственными шахтами преступлением / Фото: ТАСС

Кроме того, у букмекеров появляются и неожиданные кандидатуры на данный пост. К примеру, Parimatchдает коэффициент 50.00 на то, что преемником Владимира Зеленского станет журналист Дмитрий Гордон.

Гордон предложил переименовать Украину. Фото: babel.ua

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Также можно поставить и на то, что Президентом Украины будет Ольга Полякова. Коэффициент на популярную певицу составляет 250, что равно вероятности 0,2%.

Оля Полякова показала 3 эффектных образа на концерте "З Днем народження, Україно!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Другие букмекеры окунулись в прошлое, оценив приход к власти экс-президентов Леонида Кучмы и Виктора Януковича. Котировки на обоих равны 500.00 (вероятность 0,1%).

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Президент Украины Виктор Янукович. Фото: М. Маркив "Как президент страны, он в решающей степени влиял на развитие ситуации в стране. Целый ряд его действий и решений были проблемными и вызвали разные последствия, например, ситуацию с европейской интеграцией, с Россией, с Майданом. Однако, по итогам года, он остался в выигрыше", – считает Владимир Фесенко.

Напомним, что Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году, выиграв во втором туре голосования у действующего на тот момент главы государства Петра Порошенко. За бывшего актера студии "Квартал-95" отдали свои голоса 73,22% избирателей, тогда как за его оппонента – 24,45%.