Полякова, Кучма или Янукович: неожиданные кандидаты на президентские выборы-2024

Всего через два года, в 2024-ом, в Украине должны пройти очередные выборы Президента. Именно тогда подойдет к концу пятилетний срок Владимира Зеленского, который был выбран главным главнокомандующим страны в 2019 году.
При этом, именно Владимир Зеленский считается фаворитом выборов Президента Украины 2024 года. Его главными конкурентами видятся экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и бывший Президент страны Петр Порошенко.
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Кроме того, у букмекеров появляются и неожиданные кандидатуры на данный пост. К примеру, Parimatchдает коэффициент 50.00 на то, что преемником Владимира Зеленского станет журналист Дмитрий Гордон.
Также можно поставить и на то, что Президентом Украины будет Ольга Полякова. Коэффициент на популярную певицу составляет 250, что равно вероятности 0,2%.
Другие букмекеры окунулись в прошлое, оценив приход к власти экс-президентов Леонида Кучмы и Виктора Януковича. Котировки на обоих равны 500.00 (вероятность 0,1%).
Напомним, что Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году, выиграв во втором туре голосования у действующего на тот момент главы государства Петра Порошенко. За бывшего актера студии "Квартал-95" отдали свои голоса 73,22% избирателей, тогда как за его оппонента – 24,45%.