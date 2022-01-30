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Поднимется ли биткоин до 40 тысяч долларов? Неоднозначный прогноз на февраль

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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30 января, 06:54
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В январе биткоин опустился до 36 тысяч долларов и никак не может восстановить позиции. Прогноз букмекеров на дальнейшее движение курса
Биткоин продолжает свое падение еще с декабря
Биткоин продолжает свое падение еще с декабря / Фото: Getty Images

Крипторынок пережил большой всплеск в прошлом году. Буквально за десять месяцев курс биткоина поднялся с 29 тысяч до 69К в ноябре, установив рекорд. Также существенный рост показали другие криптовалюты.

Тем не менее, в декабре почти все валюты обвалились буквально за одну ночь. Курс биткоина упал сначала до 45 тысяч долларов, а в середине января и вовсе опустился до 36 тысяч. Эксперты полагают, что наступил крест смерти биткоина.

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С 21 января курс BTC никак не может подняться выше отметки в 40 тысяч и до начала февраля уже вряд ли это сделает. Этой ночью биткоин торговался за 38К долларов.

График курса биткоина в январе 2022 года

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Тем временем, букмекеры уже прогнозируют, поднимется ли биткоин за февраль. По их мнению, к 1 марта курс биткоина может превысить отметку 40 тысяч долларов. Коэффициент на это равен 1.70, что в процентном выражении равно примерно 56%.

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К слову, недавно издание Business Insider предрекло смерть крипторынка в 2022 году. По их мнению, биткоин ожидает "ледниковый период", а одним из аргументов в пользу кризиса индустрии называет повышение процентных ставок ФРС США.

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