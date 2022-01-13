На пути к Челси: прогноз комментатора на матч Ливерпуль – Арсенал

Кирилл Круторогов ставит на то, что Ливерпуль всухую обыграет Арсенал. Анонс и прогноз на матч Кубка английской лиги

Диогу Жота станет главной атакующей силой Ливерпуля в игре с Арсеналом / Фото: Getty Images

В среду определился первый финалист Кубка английской лиги. Им стал Челси, который во второй раз одолел Тоттенхэм. А сегодня пройдет первая дуэль во втором полуфинале, где сразятся Ливерпуль и Арсенал. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ЛИВЕРПУЛЬ – АРСЕНАЛ

13 января, четверг, в 21:45, Setanta Sports+

Котировки Parimatch на результат: 1.95 – 4.10 – 3.60

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Номинально ответный матч между этими командами стал первым, так как неделю назад команды не встретились из-за многочисленных кадровых потерь "мерсисайдцев", в частности, по причине коронавируса. Хотя Юрген Клопп по-прежнему не рассчитывает на большое количество исполнителей.

Мане, Салах и Кейта на Кубке Африки, Ориги, Эллиотт и Филлипс травмированы, а участие Фирмино, Алиссона и Александра-Арнольда все еще под вопросом из-за коронавируса.

Ливерпуль в невероятном поединке обыграл Лестер и вышел в полуфинал Кубка лиги / Фото: Reuters

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В последних пяти матчах Ливерпуль добыл лишь одну уверенную победу – над Шрюсбери из третьего дивизиона в кубковой встрече (4:1). В серии пенальти они обыграли Лестер в предыдущем раунде Кубка лиги, расписали ничьи с Тоттенхэмом и Челси, а также проиграли Лестеру в АПЛ.

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Арсенал же сменил серию из пяти побед минисерией из двух поражений – от Ман Сити и сенсационного от Ноттингем Форрест в Кубке. В ноябре "канониры" проиграли Ливерпулю 0:4 в матче Премьер-лиги

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ПРОГНОЗ: Единственный аргумент в пользу лондонцев – кадровые проблемы Ливерпуля. Хотя на своем поле "мерсисайдцы" представляются фаворитами. Думаю, хозяева победят и, скорее всего, не пропустят.

Котировки Parimatch на этот результат: