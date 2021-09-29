На что ставить в Лиге чемпионов? Малиновский и Яремчук забьют, Роналду устроит феерию

Сегодня завершится второй тур группового раунда Лиги чемпионов. Основное внимание украинских болельщиков будет приковано к Мюнхену, где сыграет действующий чемпион Украины. Онлайн матча Бавария – Динамо будет доступен на нашем сайте. Начало – в 22:00.
Также сегодня пройдут еще семь игр Лиги чемпионов. В каждой из них будут свои фавориты, однако для любителей ставок будет интересно поискать сенсации.
Ранее мы предложили читателю пять авантюрных ставок на матч Бавария – Динамо. Теперь же предлагаем взглянуть на рискованные ставки в других играх, которые могут зайти сегодня. Главный критерий – коэффициент выше 2.50.
АТАЛАНТА – ЯНГ БОЙЗ
1.47 – 4.90 – 6.70
Ставка: гол Руслана Малиновского
Коэффициент: 3.00
Украинский хавбек демонстрирует крутую форму и старается всеми силами показать несправедливость своего невызова в сборную Украины. В последних двух играх Руслан оформил гол+пас и нет сомнений, что сегодня он должен быть в старте. Поверим в нашего земляка в игре против аутсайдера группы, который удивил в первом туре победой над МЮ!
ЗЕНИТ – МАЛЬМЕ
1.48 – 4.70 – 7.00
Ставка: непроигрыш Мальме
Коэффициент: 2.72
Зенит уверенно идет в чемпионате и неплохо отыграл первый тур против Челси, однако питерская команда приучила к фэйлам против аутсайдеров. В прошлом году россияне дважды уступили Брюгге, в позапрошлом неожиданно уступили путевку в ЛЕ Бенфике. Мальме – достаточно крепкий орешек, чтобы увезти из России очки.
ЮВЕНТУС – ЧЕЛСИ
1.47 – 4.90 – 6.70
Ставка: Челси забьет 2 и более голов
Коэффициент: 2.50
Защита туринцев сейчас выглядит крайне неважно, пропуская в каждом матче Серии А. Нет сомнений, что у такой богатой атаки как у Челси будет немало шансов забить. Причем, не раз. Ставка на два и более голов гостей выглядит логично.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – ВИЛЬЯРРЕАЛ
1.56 – 4.30 – 6.40
Ставка: дубль Криштиану Роналду
Коэффициент: 3.75
Юнайтед провалил первый тур против Янг Бойз и теперь вынужден набирать очки по максимуму. Домашняя игра против Вильярреала – неплохой шанс начать удачную серию и заодно отомстить за поражение в финале Лиги Европы. А кто главная ударная сила англичан? Естественно, Роналду должен стать главной звездой вечера на "Олд Траффорд".
БЕНФИКА – БАРСЕЛОНА
3.05 – 3.50 – 2.38
Ставка: гол Романа Яремчука
Коэффициент: 2.70
Барселона неважно выглядит на старте сезона, тогда как Бенфика пока не знает горечи поражения. Если бы не низкий коэффициент (1.58), поставили бы на непроигрыш португальцев. Впрочем, есть все основания поверить в нашего соотечественника Романа Яремчука, у которого нынче идет игра в Португалии. Почему бы не расписаться в воротах тер Штегена?
ЗАЛЬЦБУРГ – ЛИЛЛЬ
2.10 – 3.45 – 3.75
Ставка: победа Лилля
Коэффициент: 3.75
Чемпион Франции разочаровывал на старте сезона и не лучшим образом начал Лигу чемпионов, едва не проиграв Вольфсбургу. Однако теперь "доги" нащупали свою игру, выиграв два матча кряду и поднявшись в турнирной таблице. Победа над австрийцами сегодня должна дать импульса французам для борьбы за плей-офф.
ВОЛЬФСБУРГ – СЕВИЛЬЯ
3.05 – 3.05 – 2.66
Ставка: Вольфсбург не пропустит
Коэффициент: 3.00
Немцы ударно идут по сезону Бундеслиги, имея одну из лучших защит в лиге. До прошлого тура "зелено-белые" имели лишь два пропущенных мяча, но фиаско в игре с Хоффенхаймом (1:3) подпортило статистику. Возможно, немцы копили силы на Лигу чемпионов? Севилья же потеряла остроту в атаке после ухода Де Йонга, так что ставка на "сухарь" Вольфсбурга имеет все шансы на успех.