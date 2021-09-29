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На что ставить в Лиге чемпионов? Малиновский и Яремчук забьют, Роналду устроит феерию

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
29 сентября, 17:50
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Лучшие команды Европы проведут свои вторые игры в группах. Пытаемся предсказать, чего ждать от матчей сегодня
Роман Яремчук и Руслан Малиновский сейчас показывают качественную игру
Роман Яремчук и Руслан Малиновский сейчас показывают качественную игру

Сегодня завершится второй тур группового раунда Лиги чемпионов. Основное внимание украинских болельщиков будет приковано к Мюнхену, где сыграет действующий чемпион Украины. Онлайн матча Бавария – Динамо будет доступен на нашем сайте. Начало – в 22:00.

Также сегодня пройдут еще семь игр Лиги чемпионов. В каждой из них будут свои фавориты, однако для любителей ставок будет интересно поискать сенсации.

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Ранее мы предложили читателю пять авантюрных ставок на матч Бавария – Динамо. Теперь же предлагаем взглянуть на рискованные ставки в других играх, которые могут зайти сегодня. Главный критерий – коэффициент выше 2.50.

АТАЛАНТА – ЯНГ БОЙЗ

1.47 – 4.90 – 6.70

Ставка: гол Руслана Малиновского
Коэффициент: 3.00

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Руслан Малиновский в ударе
Руслан Малиновский в ударе / Фото: Reuters

Украинский хавбек демонстрирует крутую форму и старается всеми силами показать несправедливость своего невызова в сборную Украины. В последних двух играх Руслан оформил гол+пас и нет сомнений, что сегодня он должен быть в старте. Поверим в нашего земляка в игре против аутсайдера группы, который удивил в первом туре победой над МЮ!

ЗЕНИТ – МАЛЬМЕ

1.48 – 4.70 – 7.00

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Ставка: непроигрыш Мальме
Коэффициент: 2.72

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Зенит уверенно идет в чемпионате и неплохо отыграл первый тур против Челси, однако питерская команда приучила к фэйлам против аутсайдеров. В прошлом году россияне дважды уступили Брюгге, в позапрошлом неожиданно уступили путевку в ЛЕ Бенфике. Мальме – достаточно крепкий орешек, чтобы увезти из России очки.

ЮВЕНТУС – ЧЕЛСИ

1.47 – 4.90 – 6.70

Ставка: Челси забьет 2 и более голов
Коэффициент: 2.50

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Защита туринцев сейчас выглядит крайне неважно, пропуская в каждом матче Серии А. Нет сомнений, что у такой богатой атаки как у Челси будет немало шансов забить. Причем, не раз. Ставка на два и более голов гостей выглядит логично.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – ВИЛЬЯРРЕАЛ

1.56 – 4.30 – 6.40

Ставка: дубль Криштиану Роналду
Коэффициент: 3.75

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / Фото: REUTERS

Юнайтед провалил первый тур против Янг Бойз и теперь вынужден набирать очки по максимуму. Домашняя игра против Вильярреала – неплохой шанс начать удачную серию и заодно отомстить за поражение в финале Лиги Европы. А кто главная ударная сила англичан? Естественно, Роналду должен стать главной звездой вечера на "Олд Траффорд".

БЕНФИКА – БАРСЕЛОНА

3.05 – 3.50 – 2.38

Ставка: гол Романа Яремчука
Коэффициент: 2.70

Роман Яремчук удачно дебютировал в Бенфике
Роман Яремчук удачно дебютировал в Бенфике / Фото: Getty Images

Барселона неважно выглядит на старте сезона, тогда как Бенфика пока не знает горечи поражения. Если бы не низкий коэффициент (1.58), поставили бы на непроигрыш португальцев. Впрочем, есть все основания поверить в нашего соотечественника Романа Яремчука, у которого нынче идет игра в Португалии. Почему бы не расписаться в воротах тер Штегена?

ЗАЛЬЦБУРГ – ЛИЛЛЬ

2.10 – 3.45 – 3.75

Ставка: победа Лилля
Коэффициент: 3.75

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Чемпион Франции разочаровывал на старте сезона и не лучшим образом начал Лигу чемпионов, едва не проиграв Вольфсбургу. Однако теперь "доги" нащупали свою игру, выиграв два матча кряду и поднявшись в турнирной таблице. Победа над австрийцами сегодня должна дать импульса французам для борьбы за плей-офф.

ВОЛЬФСБУРГ – СЕВИЛЬЯ

3.05 – 3.05 – 2.66

Ставка: Вольфсбург не пропустит
Коэффициент: 3.00

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Немцы ударно идут по сезону Бундеслиги, имея одну из лучших защит в лиге. До прошлого тура "зелено-белые" имели лишь два пропущенных мяча, но фиаско в игре с Хоффенхаймом (1:3) подпортило статистику. Возможно, немцы копили силы на Лигу чемпионов? Севилья же потеряла остроту в атаке после ухода Де Йонга, так что ставка на "сухарь" Вольфсбурга имеет все шансы на успех.

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