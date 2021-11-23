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Мюнхенский каток в Киеве. Есть ли шансы у Динамо отобрать очки у Баварии?

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
23 ноября, 11:25
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Команда Мирчи Луческу является явным андердогом в домашнем противостоянии с немецким грандом, который уже обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов
Динамо сразится с Баварией уже на НСК Олимпийский
Динамо сразится с Баварией уже на НСК Олимпийский / Фото: Getty Images

Сегодня состоится поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с участием действующего чемпиона Украины. Киевское Динамо сыграет против мюнхенской Баварии. Встреча пройдет на стадионе НСК "Олимпийский". Начало – в 19:45.

Динамо – Бавария смотреть онлайн трансляцию матча 23 ноября. Лига чемпионов
Динамо – Бавария смотреть онлайн трансляцию матча 23 ноября. Лига чемпионов

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Онлайн-трансляция матча Динамо – Бавария будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в киевской битве.

По их мнению, безоговорочным фаворитом встречи является команда Юлиана Нагельсманна. Ставки на победу гостей принимаются за 1.36, тогда как на команду Луческу выставлен коэффициент 8.70. Ничья же оценивается примерно в 5.50.

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Также эксперты не сомневаются, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 1.50, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.62.

Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.73. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

  • Роберт Левандовски – 1.40
  • Лерой Сане – 2.10
  • Томас Мюллер – 2.20
  • Кингсли Коман – 2.20
  • Марсель Забитцер – 2.50
  • Леон Горецка – 2.80
  • Корентен Толиссо – 2.80
  • Марк Рока – 3.00
  • Альфонсо Дэвис – 3.00
  • Виктор Цыганков – 3.50
  • Илья Шкурин – 3.50
  • Богдан Леднев – 4.00

Мирча Луческу
Мирча Луческу / Фото: Reuters

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Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

  • будет пенальти – 2.50
  • забьет игрок с замены – 2.50
  • красная карточка – 4.60
  • Динамо не проиграет – 3.25
  • Бавария выиграет в 3 и больше гола – 3.55
  • будет автогол – 8.50
  • один из игроков оформит хет-трик – 9.00

Бавария является одной из четырех команд в этой Лиге чемпионов (наряду с Аяксом, Ливерпулем и Ювентусом), которые еще не теряли очков и уже гарантировали себе выход в плей-офф. При этом все свои победы мюнхенцы добыли с разгромным счетом:

  • 3:0 в гостях с Барселоной
  • 5:0 дома с Динамо
  • 4:0 в гостях с Бенфикой
  • 5:2 дома с Бенфикой

Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн / Фото: Reuters

Команде Нагельсманна достаточно добыть одно очко или же дождаться потери от Барселоны, чтобы гарантировать себе первое место в квартете. А вот киевлян ждет суровая борьба за евровесну, причем явно не лигочемпионовскую.

Команда Мирчи Луческу набрала лишь один балл в прошлых играх (0:0 дома с Бенфикой) и теперь отстает от второй Барселоны на пять очков, а от самих португальцев – на три. Поражение сегодня может закрыть перед "бело-синими" путевку в евровесну.

Как Динамо разгромно уступило Баварии в Мюнхене:

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