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Мы – фавориты! Каковы шансы сборной Украины поехать Катар? Прогноз букмекеров

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
26 ноября, 21:15
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Наша команда видится небольшим фаворитом в дуэли с Шотландией, однако вероятность выхода на чемпионат мира по-прежнему низка
Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: Getty Images

Сегодня в Цюрихе прошла жеребьевка плей-офф квалификации на ЧМ-2022, где сборная Украины узнала своих соперников в решающих стадиях квалификации.

В первой игре подопечные Александра Петракова сыграют со сборной Шотландии на выезде. Если же наша команда сумеет пройти "тартановую армию", то в финальной схватке за путевку в Катар "сине-желтые" сыграют с Уэльсом или Австрией.

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Украина решающий матч проведет с Боснией

Тем временем, букмекеры уже успели оценить шансы сборной Украины в битве с шотландцами. По их мнению, наша команда выглядит небольшим фаворитом дуэли. Коэффициент на триумф подопечных Петракова равен 2.40, тогда как на сборную Стива Кларка выставлен коэффициент 2.84. Ничья в основное время оценивается в 3.55.

Если же говорить о фаворите на выход в финал, то вероятность успеха Украины составляет 1.78, шотландцев – 2.05. Также эксперты определили фаворитов и в других парах стыков. По их мнению, в случае успеха с Шотландией наша сборная в финале сразится с Австрией.

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МАТЧ12
Шотландия – Украина2.051.78
Уэльс – Австрия1.971.84
Португалия – Турция1.194.75
Россия – Польша1.692.18
Швеция – Чехия1.462.73
Италия – Северная Македония1.059.80

При этом букмекеры понизили коэффициент на итоговый выход Украины на Мундиаль. Если еще утром вероятность составляла 4.10, то нынче коэффициент равен 3.50. Правда, итоговая неудача команды Петракова все равно котируется выше – 1.34.

Читайте также: Маркевич оценил шансы Украины поехать на ЧМ-2022

Первые матчи пройдут 25/26 марта, а вторые – 29/30 марта. Победители трех финальных матчей в итоге и поедут в Катар на Мундиаль, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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