Моуриньо возвращается на "Сан-Сиро": чего ожидать от матча Милан – Рома

На сегодня в Серии А намечены все поединки 20-го тура чемпионата Италии. Одним из центральных матчей дня станет дуэль между Миланом и Ромой. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.
МИЛАН – РОМА
6 января, четверг в 19:30, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 2.12 – 3.60 – 3.45
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"Россонери" в погоне за Интером в чемпионской гонке, отставая на четыре очка. Тогда как "волки" идут шестыми и мечтают о большем – до зоны Лиги чемпионов им не хватает шести баллов. Милан не проигрывал римлянам в последних четырех встречах, выиграв три из них.
У хозяев под вопросом участие Ребича, а вот точно не сыграют травмированные Кьяер, Калабрия и Пеллегри, а также отправившиеся на Кубок Африки Кессье, Беннасер и Балло-Туре. В последних пяти домашних матчах чемпионата Милан по два раза проиграл и победил.
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Рома перед перерывом выдала небольшую серию без поражений из четырех матчей. Не совсем понятно, в какой форме после повреждения их ведущий форвард Абрахам. Возможно, не сыграет из-за коронавируса Майораль и точно не помогут на "Сан-Сиро" уехавшие в расположение своих сборных африканцы Диавара, Дарбо и Афена-Гьян.
ПРОГНОЗ: Хозяева вроде как фавориты, но Жозе Моуриньо точно сможет преподнести сюрприз. Ожидаю, что обе команды забьют и Рома не проиграет.
Котировки Parimatch на эти результаты:
- Рома не проиграет – 1.77
- обе забьют – 1.63