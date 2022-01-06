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Моуриньо возвращается на "Сан-Сиро": чего ожидать от матча Милан – Рома

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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6 января, 09:00
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Рома не проиграет Милану и обе команды забьют. Анонс и прогноз на матч чемпионата Италии
Жозе Моуриньо с Ромой намерены остановить Ибрагимовича и компанию
Жозе Моуриньо с Ромой намерены остановить Ибрагимовича и компанию / Фото: Getty Images

На сегодня в Серии А намечены все поединки 20-го тура чемпионата Италии. Одним из центральных матчей дня станет дуэль между Миланом и Ромой. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

МИЛАН – РОМА
6 января, четверг в 19:30, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 2.12 – 3.60 – 3.45

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"Россонери" в погоне за Интером в чемпионской гонке, отставая на четыре очка. Тогда как "волки" идут шестыми и мечтают о большем – до зоны Лиги чемпионов им не хватает шести баллов. Милан не проигрывал римлянам в последних четырех встречах, выиграв три из них.

Златан Ибрагимович продолжит свои выступления за Милан
Златан Ибрагимович продолжит свои выступления за Милан / Фото: Reuters

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У хозяев под вопросом участие Ребича, а вот точно не сыграют травмированные Кьяер, Калабрия и Пеллегри, а также отправившиеся на Кубок Африки Кессье, Беннасер и Балло-Туре. В последних пяти домашних матчах чемпионата Милан по два раза проиграл и победил.

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Рома перед перерывом выдала небольшую серию без поражений из четырех матчей. Не совсем понятно, в какой форме после повреждения их ведущий форвард Абрахам. Возможно, не сыграет из-за коронавируса Майораль и точно не помогут на "Сан-Сиро" уехавшие в расположение своих сборных африканцы Диавара, Дарбо и Афена-Гьян.

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ПРОГНОЗ: Хозяева вроде как фавориты, но Жозе Моуриньо точно сможет преподнести сюрприз. Ожидаю, что обе команды забьют и Рома не проиграет.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • Рома не проиграет – 1.77
  • обе забьют – 1.63

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