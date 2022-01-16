Малиновский в погоне за Скудетто: где смотреть матч Аталанта – Интер и кто фаворит

Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Италии. Аталанте нужно побеждать действующего чемпиона, чтобы остаться в "золотой" гонке

Руслан Малиновский уже забивал Интеру в этом сезоне / Фото: Getty Images

В воскресенье, 16 января, пройдет центральный поединок 22-го тура Серии А. В битве сойдутся претенденты на чемпионство Аталанта и Интер. Матч состоится в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д'Италия". Начало – в 21:45.

Где смотреть матч Аталанта – Интер? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

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По мнению Parimatch, Интер является фаворитом матча. Котировки на победу "неррадзури" равны 2.35, тогда как на Аталанту – 2.95. Коэффициент на ничью составляет 3.70. Вероятность итога матча в процентах:

победа Аталанты – 33%

ничья – 26%

победа Интера – 41%

Интер является не только действующим чемпионом Италии, но и главным претендентом на победу в нынешнем сезоне. "Неррадзури" добыли восемь побед подряд и имеют преимущество над Миланом в 1 балл. Правда, команда Пиоли провела на один матч больше.

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Аталанта же идет на 4 месте. Команда Гасперини делит его с Ювентусом, однако имеет две игры в запасе. До Интера же бергамаскам аж восемь очков, поэтому им нужно лишь побеждать для того, чтобы остаться в чемпионской гонке.

Хатебур и Малиновский / Фото: Getty Images

Команды уже встречались в сентябре на поле Интера и расписали результативную ничью (2:2). Одним из голов тогда отметился Руслан Малиновский. В этом сезоне украинец является игроком основы, отметившись пятью голами и двумя ассистами в 18-ти играх чемпионата.