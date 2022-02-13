Малиновский в битве за Лигу чемпионов: где смотреть матч Аталанта – Ювентус и кто фаворит

Кирилл Круторогов ставит на то, что Ювентус не проиграет Аталанте в результативном матче. Анонс и прогноз на матч чемпионата Италии

Малиновскому предстоит остановить Ювентус во главе с грозным Душаном Влаховичем / Фото: Getty Images

Вчера в Серии А стартовал 25 тур чемпионата Италии. Сегодня же в центральном матче дня сразятся Аталанта и Ювентус. В ожидании поединка предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

АТАЛАНТА – ЮВЕНТУС

13 февраля, воскресенье, в 21:45, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 2.85 – 3.40 – 2.55

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Команды являются соседями по турнирной таблице, но находятся в разном положении. Бергамаски не побеждают четыре игры кряду, проиграв последние две, в том числе и среди недели Фиорентине в Кубке (2:3). Они откатились на пятое место, отставая как раз от Ювентуса на два очка, но имея матч в запасе.

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Одна из причин откровенных неудач – многочисленные кадровые потери, от которых никак не удается избавиться. Сапата выбыл на длительное время, Иличич не играет из-за психологических проблем, в лазарете Паломино и Миранчук, под вопросом участие Пецельи, а голкипер Муссо дисквалифицирован.

Ювентус все же выступит в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Туринцы не знают горечи поражения уже пять матчей подряд, а в чемпионате и того больше – 10 туров. Причем за этот период они пропустили лишь в трех поединках. В Кубке они одолели Сассуоло (2:1). Точно не сыграют травмированные Кьеллини и Кьеза. Возможно, успеет избавиться от мышечных проблем Бернардески.

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ПРОГНОЗ: В ноябре Аталанта обыграла Ювентус в гостях 1:0 благодаря голу Сапаты, но теперь придется бороться за результат без него. Практически уверен, что Ювентус не проиграет.

Думаю, забьют обе команды и будут голы в обоих таймах. Наилучшим итогом для хозяев будет результативная ничья. Не удивлюсь голу во втором матче чемпионата за Юве кряду от Влаховича.

Котировки Parimatch на эти результаты: