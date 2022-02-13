Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💥 Расстрел на "Южмаше"
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Малиновский в битве за Лигу чемпионов: где смотреть матч Аталанта – Ювентус и кто фаворит

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 февраля, 08:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кирилл Круторогов ставит на то, что Ювентус не проиграет Аталанте в результативном матче. Анонс и прогноз на матч чемпионата Италии
Малиновскому предстоит остановить Ювентус во главе с грозным Душаном Влаховичем
Малиновскому предстоит остановить Ювентус во главе с грозным Душаном Влаховичем / Фото: Getty Images

Вчера в Серии А стартовал 25 тур чемпионата Италии. Сегодня же в центральном матче дня сразятся Аталанта и Ювентус. В ожидании поединка предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

АТАЛАНТА – ЮВЕНТУС
13 февраля, воскресенье, в 21:45, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 2.85 – 3.40 – 2.55

Реклама

Команды являются соседями по турнирной таблице, но находятся в разном положении. Бергамаски не побеждают четыре игры кряду, проиграв последние две, в том числе и среди недели Фиорентине в Кубке (2:3). Они откатились на пятое место, отставая как раз от Ювентуса на два очка, но имея матч в запасе.

Читайте также: Челси выиграл клубный чемпионат мира

Реклама

Одна из причин откровенных неудач – многочисленные кадровые потери, от которых никак не удается избавиться. Сапата выбыл на длительное время, Иличич не играет из-за психологических проблем, в лазарете Паломино и Миранчук, под вопросом участие Пецельи, а голкипер Муссо дисквалифицирован.

Ювентус все же выступит в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Ювентус все же выступит в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Туринцы не знают горечи поражения уже пять матчей подряд, а в чемпионате и того больше – 10 туров. Причем за этот период они пропустили лишь в трех поединках. В Кубке они одолели Сассуоло (2:1). Точно не сыграют травмированные Кьеллини и Кьеза. Возможно, успеет избавиться от мышечных проблем Бернардески.

Реклама

ПРОГНОЗ: В ноябре Аталанта обыграла Ювентус в гостях 1:0 благодаря голу Сапаты, но теперь придется бороться за результат без него. Практически уверен, что Ювентус не проиграет.

Думаю, забьют обе команды и будут голы в обоих таймах. Наилучшим итогом для хозяев будет результативная ничья. Не удивлюсь голу во втором матче чемпионата за Юве кряду от Влаховича.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • Ювентус не проиграет – 1.45
  • голы в обоих таймах – 1.71
  • обе забьют – 1.67
  • гол Душана Влаховича – 2.55

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости букмекеров
Показать еще
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Спортинг

15 февр

22:00

Манчестер Сити

9.40

5.80

1.32

ПСЖ

15 февр

22:00

Реал

1.99

3.75

3.70

Интер

16 февр

22:00

Ливерпуль

3.40

3.60

2.17

Зальцбург

16 февр

22:00

Бавария

8.70

6.00

1.32

Вильярреал

22 февр

22:00

Ювентус

2.70

3.20

2.85
Опрос
Премьер Лига ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Пятница, 25 февраля
14:00
Суббота, 26 февраля
--:--
--:--
Опрос

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять