Малиновский на грани провала, Динамо может насолить Барселоне. На что поставить в Лиге чемпионов

Групповой этап главного клубного турнира Европы сегодня подойдет к концу. Осталось узнать всего четыре команды, которые в феврале продолжат борьбу за Кубок чемпионов

Хави Эрнандес, Роман Яремук и Руслан Малиновский еще не гарантировали своим командам плей-офф Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Сегодня в Лиге чемпионов пройдут матчи последнего тура в группах E-H. Среди них будет и поединок с участием чемпиона Украины.

Динамо против Бенфики сыграет на лиссабонском стадионе "Да Луж", а онлайн поединка Лиги чемпионов пройдет на нашем сайте. Тем временем, букмекерская компания Parimatch определила фаворитов и в других встречах.

Реклама

МАТЧ 1 Х 2 Бенфика – Динамо 1.29 5.70 12.00 Бавария – Барселона 1.53 5.10 5.40 Ювентус – Мальме 1.16 7.70 22.00 Зенит – Челси 6.60 4.30 1.53 Аталанта – Вильярреал 1.73 4.20 4.50 Манчестер Юн – Янг Бойз 1.42 5.00 7.50 Вольфсбург – Лилль 2.44 3.20 3.20 Зальцбург – Севилья 3.15 3.35 2.37

Все поединки в прямой трансляции будут показаны на Megogo. Предлагаем пройтись по группам и оценить шансы команд на выход в плей-офф.

ГРУППА Е

В нечужом для нас квартете уже определился его победитель (Бавария), а также главный неудачник – Динамо Киев. Остается открытым вопрос – кто отправится в плей-офф Лиги чемпионов вслед за мюнхенцами, а кто – штурмовать Лигу Европы. Барселона опережает Бенфику на два балла.

Реклама

Однако команде Хави предстоит выезд на "Альянц Арену", тогда как португальцы примут чемпиона Украины. При равенстве очков выше окажется именно Бенфика, ведь в очных встречах с Барселоной она взяла 4 очка.

Котировки Parimatch на выход в плей-офф следующие:

Реклама

Бенфика – 1.65

Барселона – 2.25

ГРУППА F

Несмотря на стартовое фиаско в игре с Янг Бойз, Манчестер Юнайтед сполна реабилитировался перед фанатами и досрочно вырвал первое место в группе. Вторую строчку в очной битве оспорят Вильярреал и Аталанта. "Желтая Субмарина" опережает команду Руслана Малиновского на один балл.

Для выхода в плей-офф ей будет достаточно не проиграть в Бергамо. К слову, аутсайдер группы Янг Бойз сохраняет шансы на путевку в Лигу Европы. Правда, для этого швейцарцам нужно обыгрывать МЮ на "Олд Траффорд" и ожидать поражения Аталанты в параллельной игре.

Котировки Parimatch на выход в плей-офф следующие:

Аталанта – 1.73

Вильярреал – 2.18

ГРУППА G

Самая запутанная ситуация наблюдается в предпоследнем квартете. Разница очков между каждой из команд составляет всего 1 пункт, поэтому по сути любая команда может опередить любую.

Единственное, что уже известно – Лилль гарантировал себе евровесну, однако осталось узнать, в каком именно турнире. Итак, что же нужно командам для продолжения лигочемпионовского пути:

Самая выгодная ситуация у Лилля, ему достаточно не проиграть Вольфсбургу, чтобы пройти дальше. Победа же гарантирует "догам" первое место, а вот поражение отправит чемпиона Франции в Лигу Европы. Зальцбург также устроит ничья в своей игре (против Севильи). Победа над испанцами может подарить австрийцам 1 место. Поражение гарантирует вылет из ЛЧ, а если в параллельной игре еще и Вольфсбург выиграет, то европуть Зальцбурга будет окончен. Севилья едет в Австрию лишь с одной целью – побеждать. Именно этот результат гарантирует подопечным Лопетеги плей-офф ЛЧ. Потеря очков точно отбросит испанцев как минимум в ЛЕ, а победа немцев в параллельной встрече заставит Севилью попрощаться с евросезоном. Вольфсбург гарантирует себе выход в плей-офф ЛЧ в случае победы над Лиллем. Если при этом еще и Зальцбург сыграет вничью, то "волки" окажутся первыми. В Лигу Европы немецкая команда никак не попадет, ничья или поражение сегодня заставят игроков Вольфсбурга смотреть остаток евросезона по телевизору.

Котировки Parimatch на выход в плей-офф следующие:

Зальцбург – 1.55

Лилль – 1.70

Вольфсбург – 2.20

Севилья – 2.25

ГРУППА Н

Челси и Ювентус досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а Зенит опередил Мальме в борьбе за Лигу Европы. Открытым остается лишь вопрос победителя группы.

Англичане и итальянцы набрали равное количество очков, однако по итогам личных встреч Челси имеет преимущество. Действующему победителю ЛЧ достаточно в Санкт-Петербурге сыграть как минимум не хуже, чем Ювентус в параллельном матче с Мальме.