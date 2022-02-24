Малиновский и Вернидуб на коне, фиаско Зенита: кто фаворит в матчах Лиги Европы

Сегодня в Лиге Европы пройдут ответные матчи раунда плей-офф. В восьми парах определятся команды, которые пройдут в 1/8 финала. Центральной парой обещает стать битва Наполи и Барселоны.
Команды отыграли первые поединки неделю назад, поэтому сегодня станут известны имена всех счастливчиков. Будет и украинский интерес в играх, ведь Аталанта с Русланом Малиновским сразится в гостях с Олимпиакосом.
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В первом матче бергамаски выиграли со счетом 2:1, поэтому букмекеры считают именно итальянцев фаворитами пары. Также наверняка в 1/8 финала выйдет и Шериф Юрия Вернидуба, который в первой встрече одолел Брагу (2:0). Котировки Parimatchна проход следующие:
|ПАРА
|СЧЕТ
|1
|2
|Динамо Загреб – Севилья
|1:3
|16.00
|1.03
|Реал Сосьедад – Лейпциг
|2:2
|1.96
|1.90
|Олимпиакос – Аталанта
|1:2
|5.80
|1.16
|Лацио – Порту
|1:2
|3.40
|1.35
|Наполи – Барселона
|1:1
|1.94
|1.86
|Рейнджерс – Боруссия Д
|4:2
|1.27
|4.00
|Брага – Шериф
|0:2
|2.95
|1.44
|Бетис – Зенит
|3:2
|1.15
|5.90
В процентах расстановка сил в парах выглядит следующим образом:
|ПАРА
|СЧЕТ
|1
|2
|Динамо Загреб – Севилья
|1:3
|7%
|93%
|Реал Сосьедад – Лейпциг
|2:2
|49%
|51%
|Олимпиакос – Аталанта
|1:2
|17%
|83%
|Лацио – Порту
|1:2
|29%
|71%
|Наполи – Барселона
|1:1
|51%
|49%
|Рейнджерс – Боруссия Д
|4:2
|75%
|25%
|Брага – Шериф
|0:2
|33%
|67%
|Бетис – Зенит
|3:2
|84%
|16%
Отметим, что фаворитом на победу в Лиге Европы является Барселона. Коэффициент на "блаугранас" составляет 6.00. Главными конкурентами подопечных Хави видятся Севилья и команда Руслана Малиновского (по 8.00).
Финал турнира пройдет в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" 18 мая. Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал Вильярреал, одолевший в финале Манчестер Юнайтед в серии пенальти.