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Котировки на первую победу Шевченко в Дженоа резко обвалились! Что происходит в Кубке Италии

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
14 декабря, 19:50
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Буквально за сутки ставки на победу генуэзцев упали почти в два раза, теперь Дженоа видится явным фаворитом в дуэли с Салернитаной
Андрей Шевченко у руля Дженоа
Андрей Шевченко у руля Дженоа / Фото: Instagram

Совсем скоро команда Андрея Шевченко Дженоа сыграет в матче 1/16 финала Кубка Италии против Салернитаны. Встреча состоится в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис". Начало – в 22:00.

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Ранее букмекеры называли команду украинца фаворитом встречи, однако всего за день котировки на успех "грифонов" резко обвалились. Еще вчера на победу Дженоа в основное время давали коэффициент 2.10, а нынче аналогичную ставку можно сделать уже за 1.68.

При этом шансы на итоговый проход генуэзцев также упали. Сегодня утром Parimatch оценивал их в 1.45, а теперь цифра равна 1.33. При этом шансы на выход Салернитаны составляют аж 3.15 (было 2.60).

Андрей Шевченко. Фото ФК Дженоа
Андрей Шевченко. Фото ФК Дженоа

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В августе команды уже успели пройти по одному сопернику в первом раунде турнира. Салернитана довольно уверенно обыграла Реджину (2:0), тогда как Дженоа заставила понервничать своих болельщиков.

К 10-й минуте "грифоны" проигрывали Перудже со счетом 0:2, однако сумели осуществить камбэк и забить три мяча до конца основного времени. И вот теперь Дженоа и Салернитана оспорят путевку в 1/8 финала, где победителю пары придется сразиться с Миланом.

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