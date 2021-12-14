Котировки на первую победу Шевченко в Дженоа резко обвалились! Что происходит в Кубке Италии

Буквально за сутки ставки на победу генуэзцев упали почти в два раза, теперь Дженоа видится явным фаворитом в дуэли с Салернитаной

Андрей Шевченко у руля Дженоа / Фото: Instagram

Совсем скоро команда Андрея Шевченко Дженоа сыграет в матче 1/16 финала Кубка Италии против Салернитаны. Встреча состоится в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис". Начало – в 22:00.

Читайте также: Шевченко получил первую награду в качестве тренера Дженоа

Реклама

Ранее букмекеры называли команду украинца фаворитом встречи, однако всего за день котировки на успех "грифонов" резко обвалились. Еще вчера на победу Дженоа в основное время давали коэффициент 2.10, а нынче аналогичную ставку можно сделать уже за 1.68.

При этом шансы на итоговый проход генуэзцев также упали. Сегодня утром Parimatch оценивал их в 1.45, а теперь цифра равна 1.33. При этом шансы на выход Салернитаны составляют аж 3.15 (было 2.60).

Андрей Шевченко. Фото ФК Дженоа

Реклама

В августе команды уже успели пройти по одному сопернику в первом раунде турнира. Салернитана довольно уверенно обыграла Реджину (2:0), тогда как Дженоа заставила понервничать своих болельщиков.

К 10-й минуте "грифоны" проигрывали Перудже со счетом 0:2, однако сумели осуществить камбэк и забить три мяча до конца основного времени. И вот теперь Дженоа и Салернитана оспорят путевку в 1/8 финала, где победителю пары придется сразиться с Миланом.