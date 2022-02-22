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"Король Лиги Европы" покоряет ЛЧ: чего ждать от поединка Вильярреал – Ювентус

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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22 февраля, 08:41
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Вильярреал не проиграет Ювентусу в матче с малым количеством голов. Анонс и прогноз на поединок Лиги чемпионов
Ювентус постарается остановить действующих победителей Лиги Европы
Ювентус постарается остановить действующих победителей Лиги Европы / Фото: Getty Images

Сегодня в Лиге чемпионов любителей футбола ждут два поединка 1/8 финала. В центральном матче дня сразятся Вильярреал и Ювентус. В ожидании игры предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ВИЛЬЯРРЕАЛ – ЮВЕНТУС
22 февраля, вторник, в 22:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 2.50 – 3.20 – 3.10

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Многократный победитель Лиги Европы Унаи Эмери попытается покорить самый престижный евротурнир. "Желтая субмарина" набрала 10 очков в группе с Аталантой, Янг Бойз и МЮ, уступив лидерство "манкунианцам".

В чемпионате Испании они располагаются на шестом месте, уступая на три очка в борьбе за зону ЛЧ. В последних четырех матчах Вильярреал ни разу не проиграл при трех победах и пропустив лишь гол.

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Футболисты Вильярреала на тренировке
Футболисты Вильярреала на тренировке / Фото: Reuters

На своем поле в Ла Лиге они не проигрывают шесть матчей, а из последних десяти домашних игр основного раунда Лиги чемпионов выиграли лишь раз. Коклен, Пенья и Алькасер не сыграют из-за травм, но они в лазарете уже давно.

Ювентус все еще не слишком убедителен, чтобы прямо сейчас его считать фаворитом в больших играх. Но семь матчей туринцы не проигрывают. Правда, в них было три ничьи. В том числе в двух последних матчах – против Аталанты и Торино (оба раза – по 1:1).

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Из группы они вышли с первого места, опередив Челси, Зенит и Мальме. Кадровая ситуация остается не из лучших – участие Бернардески под вопросом, Кьеза выбыл надолго, Кьеллини не успел восстановиться. Плюс в лазарете оказались Дибала и Ругани.

ПРОГНОЗ: Унаи Эмери умеет играть матчи плей-офф и, думается, у такого Ювентуса сможет попить крови. Вильярреал не проиграет, ТМ 2,5, склоняюсь к ничьей.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • Вильярреал не проиграет – 1.40
  • тотал меньше 2,5 – 1.68
  • ничья – 3.20

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