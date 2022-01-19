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Конте в логове лисиц: где смотреть матч Лестер – Тоттенхэм и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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19 января, 13:10
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Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Англии. У Лестера остался последний шанс остаться в гонке за место в Лиге чемпионов
Харри Кейн (слева) и Юри Тилеманс (справа) - лидеры Тоттенхэма и Лестера
Харри Кейн (слева) и Юри Тилеманс (справа) - лидеры Тоттенхэма и Лестера / Фото: Getty Images

В среду, 19 января, на стадионе "Кинг Пауэр Стэдиум" состоится перенесенный матч 17-го тура АПЛ. В нем сойдутся Лестер и Тоттенхэм. Начало поединка – в 21:30.

Где смотреть матч Лестер – Тоттенхэм? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports. Также смотреть игру Лестер – Тоттенхэм онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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Трансляцию Лестер – Тоттенхэм
смотрите на olltv
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Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По их мнению, "шпоры" являются фаворитами дуэли. Котировки на победу Тоттенхэма равны 2.26, тогда как на Лестер – 3.20. Коэффициент на ничью составляет 3.50. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Лестера – 30%
  • ничья – 27%
  • победа Тоттенхэма – 43%

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Лестер и Тоттенхэм видятся борцами за путевку в Лигу чемпионов, однако у "лисиц" на место в ТОП-4 осталось очень мало шансов. От "шпор" команда Роджерса отстает на 8 баллов, а от четвертого Вест Хэма – на 12 (правда, имея аж 4 игры в запасе). Лишь победа сегодня оставит Лестер в гонке.

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Тоттенхэм же нынче фаворит на 4 место. Лондонцы пока идут шестыми, однако сыграли меньше всех из конкурентов (18 игр). От Вест Хэма (22 матча) отставание всего четыре балла, от Арсенала (20 поединков) – два очка.

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45
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Ворскла
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33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
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18
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14
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