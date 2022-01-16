Кому достанется Суперкубок Испании – прогноз комментатора

Кирилл Круторогов ставит на то, что Атлетик и Реал забьют друг другу и матч перейдет в овертайм. Анонс и прогноз на матч Суперкубка Испании

Суперкубок Испании достанется Реалу или Атлетику / Фото: Getty Images

Сегодня вечером определится новый владелец Суперкубка Испании. В финальном поединке турнира Атлетик сразится с Реалом. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

АТЛЕТИК – РЕАЛ

16 января, воскресенье, в 20:30, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 4.80 – 3.85 – 1.76

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Финальный матч мини-турнира за трофей. Баски являются его действующими обладателями. Год назад они сначала выбили Реал, а затем победили Барселону. А в этот раз в полуфинале справились с Атлетико (2:1) и попытаются обставить серебряного призера Ла Лиги.

Всего же они пять раз боролись за Суперкубок и трижды выигрывали его. У Реала 16 попыток и 11 наград. В предыдущем раунде четыре дня назад "сливочные" встречались с Барселоной, вели 1:0 и 2:1, а победный гол забили в овертайме (3:2).

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Последнее на сегодняшний день поражение "львов" было как раз от Реала (2:1), после чего они выдали серию из четырех матчей с позитивным результатом, среди которых лишь одна ничья. Кстати, в первом круге текущего сезона Атлетик также уступил мадридцам (0:1), как и в мае прошлого года.

Интересно, что Реал после недавней серии из пяти матчей без пропущенных голов в следующих пяти матчах пропускал каждый раз и шесть мячей суммарно. В целом, "сливочные" в этом сезоне смогли уйти без пропущенных голов в 11 случаях (два из них – нулевые ничьи), в остальных 18 обязательно пропускали.

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Бензема и Винисиус оформили по дублю в ворота Валенсии / Фото: Getty Images

Так что игра в защите – явно не самое сильное качество команды Анчелотти. Бэйл, Асенсио и Диас точно не сыграют из-за травм, участие Алабы под вопросом.

ПРОГНОЗ: Атлетик – кубковая команда, поэтому даст бой Реалу, хоть те и являются фаворитами. Думаю, обе команды забьют. Допускаю ничью в основное время.

Котировки Parimatch на эти результаты: