Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Игра Букмекеры

Казахстан – Украина: прогноз букмекеров на первый матч с новым тренером

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
1 сентября, 15:13
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Аналитики букмекерских контор дают ответ на такие вопросы: кто фаворит матча, сколько голов будет забито и кто станет их автором
Сборная Украины - фаворит матча с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022
Сборная Украины - фаворит матча с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022 / Фото: Getty Images

Сегодня сборная Украины проведет четвертый поединок отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Соперник – команда Казахстана, матч проходит на выезде – в Нур-Султане. Онлайн матча Казахстан – Украина доступен на нашем сайте.

Реклама

В марте в Киеве соперники сыграли вничью (1:1). Но тогда команду еще тренировал Андрей Шевченко. Сегодня же – дебют в этом статусе для Александра Петракова, который был назначен и.о. главного тренера сборной менее двух недель назад.

Кто фаворит матча Казахстан – Украина? Наша сборная. Коэффициент на победу Украины аналитики букмекерских контор выставили 1.47, тогда как котировка на успех Казахстана 8.10, а на ничью – 4.30.

Вероятность исхода матча по котировкам букмекеров:

  • победа сборной Казахстана – 12%
  • ничья – 22%
  • победа сборной Украины – 66%

Реклама

Сколько голов будет забито? Аналитики букмекерских контор прогнозируют, что матч будет "на меньше". Т.е. сегодня зрители, вероятнее всего, не увидят трех голов. Коэффициент на это – 1.78, а котировка на три и больше гола – 2.10.

Кто забьет гол? Букмекеры называют таких футболистов наиболее вероятными авторами голов в составе сборной Украины:

  • Роман Яремчук – 2.30 (коэффициент на "забьет гол")
  • Андрей Ярмоленко – 2.80
  • Руслан Малиновский – 3.50
  • Виктор Цыганков – 3.50
  • Александр Зубков – 4.50

Читайте также: Казахстан – Украина: во сколько и где смотреть матч 1 сентября

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Букмекеры
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять