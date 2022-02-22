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Испания против Италии: где смотреть матч Вильярреал – Ювентус и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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22 февраля, 06:12
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Прогноз и список трансляций матча в Лиге чемпионов. Вильярреал и Ювентус сойдутся в первой дуэли за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Унаи Эмери и Массимилиано Аллегри поспорят за выход в 1/4 финала ЛЧ
Унаи Эмери и Массимилиано Аллегри поспорят за выход в 1/4 финала ЛЧ

Во вторник, 22 февраля, пройдут два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В центральной битве дня сойдутся Вильярреал и Ювентус. Матч состоится в Вильярреале на арене "Эстадио де ля Керамика". Начало в 22:00.

Где смотреть матч Вильярреал Ювентус? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

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По мнению Parimatch, Вильярреал является фаворитом встречи. Котировки на победу команды Эмери равны 2.50, тогда как на Юве 3.05. Коэффициент на ничью составляет 3.25. Вероятность итога матча в процентах:

  • победа Вильярреала 38%;
  • ничья 30%;
  • победа Ювентуса 32%.

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь перевес уже на стороне Ювентуса1.55 против 2.55 на испанцев. В процентах 62% на 38%. Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта.

Футболисты Вильярреала на тренировке
Футболисты Вильярреала на тренировке / Фото: Reuters

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Вильярреал является действующим победителем Лиги Европы. Из группы Лиги чемпионов испанцы вышли на втором месте, оставив позади себя Аталанту и Янг Бойз, но уступив первое место МЮ. В чемпионате "желтая субмарина" борется за топ-четверку, занимая нынче 6-е место. Отставание от Барселоны всего три балла.

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Что же касается Ювентуса, то туринцы также ведут борьбу за попадание в ЛЧ на следующий сезон. Подопечные Аллегри как раз идут четвертыми, опережая Аталанту на три балла. В Лиге чемпионов "бьянконери" и вовсе выиграли квартет, где были не только Зенит с Мальме, но и действующий чемпион турнира Челси.

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