Интер не оставит шансов Ювентусу: чего ожидать от Суперкубка Италии

Кирилл Круторогов ставит на то, что "неррадзури" легко одолеют Ювентус и добудут свой шестой трофей. Анонс и прогноз на матч Суперкубка Италии

Битва Интера и Ювентуса - одно из самых горячих противостояний Италии / Фото: Getty Images

Сегодня, 12 января, состоится поединок за Суперкубок Италии. В нем сразятся чемпион прошлого сезона Интер и победитель Кубка Ювентус. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ИНТЕР – ЮВЕНТУС

12 января, среда, в 22:00, Футбол 1

Котировки Parimatch на результат: 1.71 – 3.90 – 5.10

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Чемпион и обладатель Кубка страны встретятся на "Джузеппе Меацца", так что фактор своего поля уже будет в пользу "неррадзури". Команда Симоне Индзаги набрал отличную форму.

В чемпионате она побеждает в восьми турах подряд, не проигрывает в 12-ти, а на родном стадионе и вовсе не знает поражений уже в 27 матчах. На выходных они справились с Лацио (2:1) благодаря голам центральных защитников – Бастони и Шкриняра. Кадровых потерь у Интера нет и это еще один аргумент в их пользу.

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Интер самая результативная команда в Серии А / Фото: Reuters

Ювентус же не проигрывает восемь матчей кряду, а в последнем туре, проигрывая Роме 1:3, туринцы вырвали победу 4:3. Но потеряли Федерико Кьезу, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

Также им не поможет основной голкипер Войцех Щенсны, потому что не успел пройти полный курс вакцинации. Де Лигт и Куадрадо дисквалифицированы, а Рэмси, Бонуччи и Алекс Сандро не успели покинуть лазарет.

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Интер играл в матче за Суперкубок Италии девять раз, но последний – 11 лет назад. У них пять побед и четыре поражения. Ювентус – рекордсмен по числу таких матчей (16), в которых было добыто девять трофеев.

ПРОГНОЗ: Как по мне, "неррадзури" – очевидные фавориты на победу. Вопрос в том, насколько непринужденно им удастся ее добыть. Думаю, туринцы не забьют.

Котировки Parimatch на этот результат: