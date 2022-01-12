Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Протесты в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Интер не оставит шансов Ювентусу: чего ожидать от Суперкубка Италии

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 января, 09:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кирилл Круторогов ставит на то, что "неррадзури" легко одолеют Ювентус и добудут свой шестой трофей. Анонс и прогноз на матч Суперкубка Италии
Битва Интера и Ювентуса - одно из самых горячих противостояний Италии
Битва Интера и Ювентуса - одно из самых горячих противостояний Италии / Фото: Getty Images

Сегодня, 12 января, состоится поединок за Суперкубок Италии. В нем сразятся чемпион прошлого сезона Интер и победитель Кубка Ювентус. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ИНТЕР – ЮВЕНТУС
12 января, среда, в 22:00, Футбол 1
Котировки Parimatch на результат: 1.71 – 3.90 – 5.10

Реклама

Чемпион и обладатель Кубка страны встретятся на "Джузеппе Меацца", так что фактор своего поля уже будет в пользу "неррадзури". Команда Симоне Индзаги набрал отличную форму.

В чемпионате она побеждает в восьми турах подряд, не проигрывает в 12-ти, а на родном стадионе и вовсе не знает поражений уже в 27 матчах. На выходных они справились с Лацио (2:1) благодаря голам центральных защитников – Бастони и Шкриняра. Кадровых потерь у Интера нет и это еще один аргумент в их пользу.

Реклама

Интер самая результативная команда в Серии А
Интер самая результативная команда в Серии А / Фото: Reuters

Ювентус же не проигрывает восемь матчей кряду, а в последнем туре, проигрывая Роме 1:3, туринцы вырвали победу 4:3. Но потеряли Федерико Кьезу, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

Также им не поможет основной голкипер Войцех Щенсны, потому что не успел пройти полный курс вакцинации. Де Лигт и Куадрадо дисквалифицированы, а Рэмси, Бонуччи и Алекс Сандро не успели покинуть лазарет.

Реклама

Читайте также: Спасти Шевченко может Милан – украинцу дали последний шанс

Интер играл в матче за Суперкубок Италии девять раз, но последний – 11 лет назад. У них пять побед и четыре поражения. Ювентус – рекордсмен по числу таких матчей (16), в которых было добыто девять трофеев.

ПРОГНОЗ: Как по мне, "неррадзури" – очевидные фавориты на победу. Вопрос в том, насколько непринужденно им удастся ее добыть. Думаю, туринцы не забьют.

Котировки Parimatch на этот результат:

  • Интер выиграет всухую – 2.75

Poll Parimatch
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Букмекер
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Барселона

Сегодня

21:00

Реал

3.75

3.85

1.96

Тоттенхэм

Сегодня

21:45

Челси

2.75

3.45

2.60

Интер

Сегодня

22:00

Ювентус

1.72

3.95

5.00
Опрос
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять