Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко ⚽ Рома - Ювентус: онлайн
СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Интер движется ко второму подряд Скудетто: какие шансы в матче против Лацио?

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 января, 16:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кирилл Круторогов ставит на то, что Интер всухую выиграет у Лацио. Анонс и прогноз на матч чемпионата Италии
Интер и Лацио сразятся в вечернем поединке Серии А
Интер и Лацио сразятся в вечернем поединке Серии А / Фото: Getty Images

Одним из главных поединков 21-го тура Серии А обещает стать матч в Милане. На стадионе "Джузеппе Меацца" пройдет игра Интер – Лацио. В ожидании встречи предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ИНТЕР – ЛАЦИО
9 января, воскресенье, в 21:30, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 1.38 – 5.20 – 8.20

Реклама

"Нерадзури" – единоличные лидеры чемпионата. Они опережают Милан на одно очко, к тому же, имеют игру в запасе. У них актуальна небольшая серия из трех побед кряду, все – без пропущенных голов.

В чемпионате Интер последний и единственный раз в текущем сезоне проигрывал именно Лацио, бывшей команде своего тренера Симоне Индзаги, в середине октября. С тех пор – 11 туров без поражений, шесть последних были победными, в последних пяти – без пропущенных голов.

Реклама

Интер самая результативная команда в Серии А
Интер самая результативная команда в Серии А / Фото: Reuters

Дома в чемпионате "черно-синие" не проигрывают больше года – 26 игр, лишь в трех сыграв вничью. Под вопросом участие Джеко, у которого ранее был выявлен коронавирус. Столичные "орлы" идут на восьмом месте, отставая от пятого Ювентуса на три очка и от зоны ЛЧ на шесть.

Читайте также: Онлайн-трансляция матча Рома – Ювентус

Реклама

Стабильности им по-прежнему не хватает, хотя уже три тура кряду они не проигрывают. Главная проблема команды Сарри – игра в защите. В 25 матчах всех турниров они лишь в шести смогли не пропустить. Ачерби травмирован, тогда как Акпа-Акпро уехал на Кубок Африки.

ПРОГНОЗ: В этот раз Интер должен взять реванш. Ожидаю победы хозяев, возможно, без пропущенных голов.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • Интер победит и не пропустит – 2.33

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Букмекер
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Дженоа

Сегодня

19:30

Специя

2.07

3.35

3.95

Рома

Сегодня

19:30

Ювентус

3.50

3.30

2.25

Интер

Сегодня

21:45

Лацио

1.40

5.20

7.80
Опрос
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять