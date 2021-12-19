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Ибрагимович бросается в погоню за Интером. На что поставить в матче Милан – Наполи

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
19 декабря, 12:55
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Милан обыграет Наполи с небольшим счетом. Анонс и прогноз на матч чемпионата Италии
Милан намерен не отставать от соседей по городу в борьбе за Скудетто
Милан намерен не отставать от соседей по городу в борьбе за Скудетто / Фото: Getty Images

Сегодня завершается программа 18-го тура чемпионата Англии. В центральной игре дня Милан будет сражаться с Наполи. В ожидании поединка предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

МИЛАН – НАПОЛИ
19 декабря, воскресенье в 21:45, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 2.31 – 3.50 – 3.15

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"Росонери" отпустили Интер пока что на расстояние четырех очков и имеют игру в запасе. Команда Пиоли после серии из 17 матчей без поражений в чемпионате немного забуксовала, добыв лишь две победы в последних пяти турах.

Златан Ибрагимович продолжит свои выступления за Милан
Златан Ибрагимович продолжит свои выступления за Милан / Фото: Reuters

Одна из причин – многочисленные травмы. Кьяер, Пеллегри и Рафа Леау в декабре присоединились в лазарете к Ребичу и Калабрии. Интересно, что "красно-черные" не уходят с поля без забитого гола уже восемнадцать туров Серии А кряду.

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Наполи идет четвертым и в случае победы на "Сан-Сиро" сравняется с Миланом по набранным очкам. Стабильности им откровенно не хватает – в последних восьми матчах всех турниров всего две победы, а в шести турах Серии А – одна и уже три матча без успеха.

"Наполи" обыграл "Сассуоло"
"Наполи" обыграл "Сассуоло" / Фото: Getty Images

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Накануне "партенопеи" неожиданно уступили Эмполи дома (0:1). Не факт, что сегодня мы увидим на поле Зелиньски, которого в том матче заменили на 22-й минуте. Хотя есть у команды Спалетти и другие важные потери – Осимхен, Кулибали и Фабиан Руис все еще травмированы.

ПРОГНОЗ: Нас ожидает боевой матч, обе команды лихорадит. Хотя Милан все же кажется немного стабильнее и более сбалансированным, по крайней мере, на фоне этого соперника. Склоняюсь к победе хозяев и, вероятно, не слишком результативному футболу (ТМ 2,5).

Котировки Parimatch на этот результат:

  • победа Милана – 2.31
  • тотал меньше 2,5 – 1.79

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