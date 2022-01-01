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Гвардиола против своего ученика: почему Манчестер Сити не сможет обыграть Арсенал

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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1 января, 06:50
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Арсенал не проиграет Манчестер Сити в результативном матче. Анонс и прогноз на матч чемпионата Англии
Микель Артета работал помощником у Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити
Микель Артета работал помощником у Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити / Фото: Getty Images

На субботу, 1 января, в чемпионате Англии намечены три игры 21-го тура АПЛ. Центральным матчем дня станет битва Арсенала и Манчестер Сити. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

АРСЕНАЛ – МАНЧЕСТЕР СИТИ
1 января, суббота в 14:30, Setanta Sports+
Котировки Parimatch на результат: 5.90 – 4.55 – 1.55

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Первый день нового года подарит крайне интригующий матч. Экс-помощник Пепа Гвардиолы Микель Артета примет команду, в которой постигал тренерские азы, прежде чем отправиться в самостоятельное плавание. Несложно вспомнить, с чего Микель начинал в Арсенале и сколько критики вылилось на его адрес.

Но сейчас у "канониров" серия из пяти побед кряду с общим счетом 19:2 и четвертое место в Премьер-лиге. Лондонцы набрали потрясающую форму, демонстрируя интересный и яркий футбол. Мэйтленд-Найлс и Колашинац не играют уже давно из-за травм, а участие Томиясу, Соареша и Чемберса под вопросом из-за коронавируса.

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Правда, из всей этой пятерки только японец – стабильный игрок основного состава. Остальные выходят на поле крайне редко. "Горожанам" же точно не поможет Стоунз, под вопросом участие Родри и Уокера – все потери фактически связаны с защитной линией.

Александр Зинченко готов дать бой Арсеналу
Александр Зинченко готов дать бой Арсеналу / Фото: Getty Images

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Интересно, что по ходу последнего матча против Брентфорда (1:0) Хосеп Гвардиола не провел ни одной замены, так что наш Александр Зинченко следил за игрой со скамейки. У Ман Сити актуальна серия из десяти побед в чемпионате, а в последних четырех они забили 18 голов.

ПРОГНОЗ: Думаю, нас ждет зрелищный и фееричный поединок. ТБ 3,5, голы в обоих таймах, обе команды забьют и, можно рискнуть, предположив, что Арсенал не проиграет.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • тотал больше 3,5 – 2.55
  • голы в обоих таймах – 1.55
  • обе забьют – 1.71
  • Арсенал не проиграет – 2.55

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