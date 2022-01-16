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Грандиозное сражение за Суперкубок: где смотреть матч Атлетик – Реал и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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16 января, 09:25
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Прогноз и список трансляций матча в Суперкубке Испании. В Саудовской Аравии за трофей сразятся два последних его обладателя
Атлетик и Реал сразятся за Суперкубок Испании
Атлетик и Реал сразятся за Суперкубок Испании / Фото: Getty Images

Сегодня, 16 января, состоится финальный поединок Суперкубка Испании. В битве за трофей сойдутся Атлетик и Реал. Матч состоится в Эр-Рияде на Международном стадионе короля Фахда. Начало – в 20:30.

Где смотреть матч Атлетик – Реал? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на титул.

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По мнению Parimatch, Реал является явным фаворитом матча. Котировки на итоговую победу "сливочных" в финале равны 1.39, тогда как на Атлетик – 3.15. Вероятность итога матча в процентах:

  • победа Атлетика – 31%
  • победа Реала – 69%

Если же говорить о котировках на основное время, то на Атлетик можно поставить за 4.70, а на Реал – за 1.71. Коэффициент на ничью составляет 4.00. Кроме того, букмекеры верят в результативный матч. Ставки на тотал больше 2,5 принимаются с коэффициентом 1.80 (вероятность 53%).

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Атлетик является действующим обладателем Суперкубка Испании. В прошлом году баски по очереди прошли Реал и Барселону и добыли свой третий такой трофей. В нынешнем турнире команда Марселино уже успела пройти действующего чемпиона Атлетико, добыв волевую победу 2:1.

У Реала же в активе 11 Суперкубков страны и по их количеству "бланкос" уступают лишь Барселоне. Именно каталонцев в полуфинале мадридцы и прошли, вырвав победу в овертайме (3:2). Команда Анчелотти ныне лидирует в Ла Лиге, однако ей на пятки наступает Севилья (-5 баллов и матч в запасе у "нервьоненсе").

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