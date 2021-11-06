Гол Зинченко и уверенная победа Гвардиолы: на что поставить в матче МЮ – Ман Сити

Сегодня состоится поединок 11-го тура чемпионата Англии по футболу с участием действующего чемпиона страны. Манчестер Сити сыграет в гостях с Манчестер Юнайтед. Встреча пройдет на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Начало – в 14:30.
Онлайн-трансляция матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в манкунианском дерби.
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По их мнению, фаворитом встречи является команда Пепа Гвардиолы. Ставки на победу Сити варьируются около 1.80, тогда как на хозяев выставлен коэффициент выше 4.40. Ничья же оценивается примерно в 4.10.
|Компания
|МЮ
|Ничья
|Ман Сити
|Parimatch
|4.40
|4.00
|1.80
|Favbet
|4.40
|4.05
|1.79
|Vbet
|4.50
|4.10
|1.78
|1xbet
|4.58
|4.18
|1.78
|Marsbet
|4.50
|4.15
|1.78
Также эксперты уверены, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.64, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.27.
Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.64. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:
- Криштиану Роналду – 2.80
- Рахим Стерлинг – 2.80
- Фил Фоден – 2.80
- Габриэль Жезус – 2.90
- Рияд Марез – 3.10
- Кевин Де Брюйне – 3.40
- Эдинсон Кавани – 3.50
- Джек Грилиш – 3.50
- Илкай Гюндоган – 3.80
Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:
- будет пенальти – 2.80
- Манчестер Сити выиграет в 2 и больше гола – 2.97
- забьет игрок с замены – 3.70
- тотал больше 4,5 – 4.45
- красная карточка – 5.00
- будет автогол – 7.00
- гол Александра Зинченко – 11.00
На данный момент Манчестер Сити занимает третье место, отставая от лидера таблицы Челси на 5 очков. В свою очередь Манчестер Юнайтед идет пятым, находясь в трех пунктах позади соседей по городу.