Гол Зинченко и уверенная победа Гвардиолы: на что поставить в матче МЮ – Ман Сити

В Манчестере пройдет очередное манкунианское дерби, фаворитом которого букмекеры называют Манчестер Сити

Зинченко, де Брюйне и Гвардиола / Фото: Getty Images

Сегодня состоится поединок 11-го тура чемпионата Англии по футболу с участием действующего чемпиона страны. Манчестер Сити сыграет в гостях с Манчестер Юнайтед. Встреча пройдет на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Начало – в 14:30.

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Онлайн-трансляция матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в манкунианском дерби.

По их мнению, фаворитом встречи является команда Пепа Гвардиолы. Ставки на победу Сити варьируются около 1.80, тогда как на хозяев выставлен коэффициент выше 4.40. Ничья же оценивается примерно в 4.10.

Компания МЮ Ничья Ман Сити Parimatch 4.40 4.00 1.80 Favbet 4.40 4.05 1.79 Vbet 4.50 4.10 1.78 1xbet 4.58 4.18 1.78 Marsbet 4.50 4.15 1.78

Также эксперты уверены, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.64, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.27.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.64. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

Криштиану Роналду – 2.80

Рахим Стерлинг – 2.80

Фил Фоден – 2.80

Габриэль Жезус – 2.90

Рияд Марез – 3.10

Кевин Де Брюйне – 3.40

Эдинсон Кавани – 3.50

Джек Грилиш – 3.50

Илкай Гюндоган – 3.80

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

будет пенальти – 2.80

Манчестер Сити выиграет в 2 и больше гола – 2.97

забьет игрок с замены – 3.70

тотал больше 4,5 – 4.45

красная карточка – 5.00

будет автогол – 7.00

гол Александра Зинченко – 11.00

На данный момент Манчестер Сити занимает третье место, отставая от лидера таблицы Челси на 5 очков. В свою очередь Манчестер Юнайтед идет пятым, находясь в трех пунктах позади соседей по городу.