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Где смотреть матч Ювентус – Вильярреал и кто фаворит в поединке Лиги чемпионов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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16 марта, 10:28
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Команды Аллегри и Эмери решат между собой судьбу путевки в 1/4 финала. Первая встреча завершилась ничьей
В первой игре победителя не было
В первой игре победителя не было / Фото: Getty Images

Сегодня состоятся два последних матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В центральном поединке дня Ювентус примет Вильярреал. Начало встречи – в 22:00.

Где смотреть матч Ювентус – Вильярреал? Поединок в прямом эфире будет показан на Мегого . Тем временем букмекеры назвали фаворита дуэли.

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По их мнению, куда больше шансов на проход в четвертьфинал у Ювентуса1.45 против 2.90 у Вильярреала. Что же касается основного времени, то тут туринцы также явные фавориты.

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Коэффициент на их победу равен 1.99 , тогда как на превосходство Вильярреала – 4.20 . Ничья оценивается в 3.40 . Напомним, что первая встреча между командами завершилась ничьей 1:1. На гол Влаховича точным ударом ответил Парехо.

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Ювентус показывает впечатляющие результаты, не проигрывая в основное время с ноября прошлого года. Это позволило команде Аллегри закрепиться в топ-четверке и даже начать мечтать о борьбе за чемпионство.

Правда, отставание от лидирующего Милана составляет аж 7 очков. У Вильярреала же амбиции поскромнее. Подопечные Эмери идут седьмыми, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 пунктов.

В последних восьми играх испанцы проиграли лишь раз. Отметим, что в четвертьфинал ЛЧ уже вышли шесть команд: Реал, Бавария, Ливерпуль, Манчестер Сити, Бенфика и Атлетико.

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