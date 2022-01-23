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Где смотреть матч Милан – Ювентус и кто фаворит суперматча Серии А

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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23 января, 15:58
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Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Италии. Милан и Ювентус сражаются за места в ТОП-4 Серии А и еще надеятся догнать Интер
Хуан Куадрадо и Рафаэл Леау - лидеры нынешних Ювентуса и Милана
Хуан Куадрадо и Рафаэл Леау - лидеры нынешних Ювентуса и Милана / Фото: Getty Images

Сегодня, 23 января, пройдет центральный поединок 23-го тура чемпионата Италии. В равной схватке сойдутся Милан и Ювентус. Матч состоится в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Начало – в 21:45. Онлайн Милан – Ювентус пройдет у нас на сайте.

Где смотреть матч Милан – Ювентус? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

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По их мнению, у команд почти равные шансы на победу. Котировки на успех Милана равны 2.75, тогда как на Ювентус – 2.85. Коэффициент на ничью составляет 3.10. Вероятность итога матча в процентах:

  • победа Милана – 35%
  • ничья – 31%
  • победа Ювентуса – 34%

Милан и Ювентус борятся за попадание в Лигу чемпионов и при этом подумывают о чемпионской гонке за Интером. Правда, если "россонери", идущие на втором месте, отстают от соседей на пять очков, то Ювентус (пятая позиция) находится уже в 12-ти баллах позади лидера.

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Сами же команды разделяет семь баллов и возможная победа туринцев сегодня заострит борьбу за топ-четверку до предела. В первом круге команды расписали ничью (1:1) в Турине. На ранний гол Мораты гости ответили точным ударом Ребича во втором тайме.

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Ворскла
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6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
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9
Верес
18
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18
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11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
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