Где смотреть матч Челси – Лилль и какие шансы команд

Прогноз и список трансляций матча в Лиге чемпионов. Лилль постарается встать на пути Челси, который идет к защите титула

Кай Хаверц и Джонатан Дэвид - лидеры атак Челси и Лилля / Фото: Getty Images

Сегодня, 22 февраля, состоятся два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. В одной из битв сыграет действующий чемпион турнира – Челси сойдется с Лиллем. Матч состоится в Лондоне на арене "Стэмфорд Бридж". Начало – в 22:00.

Где смотреть матч Челси – Лилль? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

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По мнению Parimatch, Челси является явным фаворитом встречи. Котировки на победу команды Тухеля равны 1.31, тогда как на Лилль – 11.00. Коэффициент на ничью составляет 5.40. Вероятность итога матча в процентах:

победа Челси – 73%

ничья – 19%

победа Лилля – 8%

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь перевес Челси еще более уверенный - 1.19 против 5.10 на французов. В процентах – 80% на 20%. Ответная встреча пройдет в Лилле 16 марта.

Челси – фаворит матча / Фото: Reuters

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Челси является действующим победителем Лиги чемпионов, однако в нынешней группе занял второе место, уступив первую позицию Ювентусу, но опередив Зенит и Мальме. В чемпионате же лондонцы идут на третьем месте, распрощавшись с чемпионскими амбициями.

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Лилль же выиграл последний чемпионат Франции, сумев сенсационно оставить позади себя ПСЖ. Правда, нынче "доги" идут 11-ыми, отставая от топ-четверки аж на девять баллов. В группе ЛЧ французы смогли выиграть группу с Зальцбургом, Вольфсбургом и Севильей.