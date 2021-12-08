Экспресс дня: Левандовски накажет Барселону, Динамо не разочарует, МЮ возьмет реванш

Групповая стадия Лиги чемпионов подходит к концу. Сегодня пройдут последние игры в группах E-H, в том числе и с участием представителя Украины. Онлайн матча Бенфика – Динамо будет доступен у нас на сайте. Начало – в 22:00.
Предлагаем вам интересный и перспективный экспресс, который может зайти в сегодняшних играх. Все коэффициенты взяты с сайта Parimatch.
БЕНФИКА – ДИНАМО
Ставка:Динамо забьет гол (1.87)
На киевлян уже не будет давить груз ответственности, а такой ситуации Динамо может раскрепоститься. Достаточно вспомнить, как в 2016 году "бело-синие" потеряли шансы на выход в евровесну и вынесли в последнем туре Бешикташ со счетом 6:0.
Бенфике же сегодня нужно обязательно побеждать, однако ее оборона тоже небезгрешна. Посему ставка на гол от киевлян выглядит вполне реальной.
АТАЛАНТА – ВИЛЬЯРРЕАЛ
Ставка:победа Аталанты (1.76)
Команда Руслана Малиновского могла иметь куда лучше положение в последнем туре, если бы обыграла Янг Бойз в прошлом туре. Теперь же подопечным Гасперини нужна лишь победа, однако она вполне по силам команде.
Вильярреал не демонстрирует выдающуюся игра и уступает бергамаскам по классу игроков. В Серии А команда выиграла пять матчей подряд, обыграв, в том числе, Ювентус и Наполи. Обе игры – в гостях!
БАВАРИЯ – БАРСЕЛОНА
Ставка:гол Роберта Левандовски (1.60)
Мюнхенская команда явно выше классом и уже гарантировала себе плей-офф. Барселона же на грани вылета из ЛЧ и сегодня ее устроит лишь победа. Почему бы Баварии не наказать некогда гранда мирового футбола?
Особенная мотивация будет и у Роберта Левандовски, который рвется в бомбардирскую гонку Лиги чемпионов. У поляка наверняка будет стимул отыграться на родном клубе Лионеля Месси, которому недавно вручили Золотой мяч за сомнительные заслуги.
ЗЕНИТ – ЧЕЛСИ
Ставка:победа Челси (1.55)
Действующий победитель Лиги чемпионов борется за первое место в группе с Ювентусом. Для обеспечения этого результата нужно всего лишь привезти три очка из Санкт-Петербурга. Это абсолютно реальный сценарий, ведь Зенит существенно уступает в классе даже резервному составу лондонцев. Да и путевка в Лигу Европы от россиян уже не денется никуда.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – ЯНГ БОЙЗ
Ставка:победа Манчестер Юнайтед (1.42)
МЮ уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и даже досрочно завоевал первое место в группе. Впрочем, осадочек от этой евроосени у "красных дьяволов" остался, ведь в первом туре англичане уступили в гостях Янг Бойз. И вот, уже без турнирного давления и с новым тренером у Манчестера будет отменный шанс взять реванш у швейцарцев.
ЗАЛЬЦБУРГ – СЕВИЛЬЯ
Ставка:тотал больше 4,5 желтых карточек (1.40)
Команды в горловом поединке определят владельца путевки в 1/8 финала ЛЧ, тогда как проигравший может остаться и вовсе без евровесны. К тому же, фаворит матча Севилья отстает в турнирной таблице, потому ее устроит лишь победа.
На триумф команды Эмери рисковать ставить не будем, а вот на большое количество фолов и предупреждений – вполне. Зальцбург просто так не сдастся, а если еще и выйдет вперед, нарушения и мелкие тактические фолы посыпятся во втором тайме.
ИТОГОВЫЙ ЭКСПРЕСС
|МАТЧ
|СТАВКА
|КОЭФ
|Бенфика – Динамо
|Динамо забьет гол
|1.87
|Аталанта – Вильярреал
|победа Аталанты
|1.76
|Бавария – Барселона
|гол Роберта Левандовски
|1.60
|Зенит – Челси
|победа Челси
|1.55
|Манчестер Юнайтед – Янг Бойз
|победа Манчестер Юнайтед
|1.42
|Зальцбург – Севилья
|тотал больше 4,5 желтых карточек
|1.40
|ОБЩИЙ КОЭФФЦИЕНТ
|16.22