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Экспресс дня: Левандовски накажет Барселону, Динамо не разочарует, МЮ возьмет реванш

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
8 декабря, 15:15
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Вашему вниманию – интересный экспресс на сегодняшние матчи Лиги чемпионов, который поможет существенно умножить вашу ставку
Сегодня завершается групповая стадия Лиги чемпионов 2021-2022
Сегодня завершается групповая стадия Лиги чемпионов 2021-2022 / Фото: Getty Images

Групповая стадия Лиги чемпионов подходит к концу. Сегодня пройдут последние игры в группах E-H, в том числе и с участием представителя Украины. Онлайн матча Бенфика – Динамо будет доступен у нас на сайте. Начало – в 22:00.

Предлагаем вам интересный и перспективный экспресс, который может зайти в сегодняшних играх. Все коэффициенты взяты с сайта Parimatch.

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БЕНФИКА – ДИНАМО
Ставка:Динамо забьет гол (1.87)

На киевлян уже не будет давить груз ответственности, а такой ситуации Динамо может раскрепоститься. Достаточно вспомнить, как в 2016 году "бело-синие" потеряли шансы на выход в евровесну и вынесли в последнем туре Бешикташ со счетом 6:0.

Динамо будет бороться за 2,8 млн евро
Динамо будет бороться за 2,8 млн евро / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Бенфике же сегодня нужно обязательно побеждать, однако ее оборона тоже небезгрешна. Посему ставка на гол от киевлян выглядит вполне реальной.

АТАЛАНТА – ВИЛЬЯРРЕАЛ
Ставка:победа Аталанты (1.76)

Команда Руслана Малиновского могла иметь куда лучше положение в последнем туре, если бы обыграла Янг Бойз в прошлом туре. Теперь же подопечным Гасперини нужна лишь победа, однако она вполне по силам команде.

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Руслан Малиновский забил второй гол в Серии А
Руслан Малиновский забил второй гол в Серии А / Фото: Getty Images

Вильярреал не демонстрирует выдающуюся игра и уступает бергамаскам по классу игроков. В Серии А команда выиграла пять матчей подряд, обыграв, в том числе, Ювентус и Наполи. Обе игры – в гостях!

БАВАРИЯ – БАРСЕЛОНА
Ставка:гол Роберта Левандовски (1.60)

Мюнхенская команда явно выше классом и уже гарантировала себе плей-офф. Барселона же на грани вылета из ЛЧ и сегодня ее устроит лишь победа. Почему бы Баварии не наказать некогда гранда мирового футбола?

Роберт Левандовски с компанией готовы вновь поглумиться над Барселоной
Роберт Левандовски с компанией готовы вновь поглумиться над Барселоной / Фото: Getty Images

Особенная мотивация будет и у Роберта Левандовски, который рвется в бомбардирскую гонку Лиги чемпионов. У поляка наверняка будет стимул отыграться на родном клубе Лионеля Месси, которому недавно вручили Золотой мяч за сомнительные заслуги.

ЗЕНИТ – ЧЕЛСИ
Ставка:победа Челси (1.55)

Челси попытается удержаться на первом месте
Челси попытается удержаться на первом месте / Фото: REUTERS

Действующий победитель Лиги чемпионов борется за первое место в группе с Ювентусом. Для обеспечения этого результата нужно всего лишь привезти три очка из Санкт-Петербурга. Это абсолютно реальный сценарий, ведь Зенит существенно уступает в классе даже резервному составу лондонцев. Да и путевка в Лигу Европы от россиян уже не денется никуда.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – ЯНГ БОЙЗ
Ставка:победа Манчестер Юнайтед (1.42)

Криштиану Роналду не устает удивлять фанатов
Криштиану Роналду не устает удивлять фанатов / Фото: REUTERS

МЮ уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и даже досрочно завоевал первое место в группе. Впрочем, осадочек от этой евроосени у "красных дьяволов" остался, ведь в первом туре англичане уступили в гостях Янг Бойз. И вот, уже без турнирного давления и с новым тренером у Манчестера будет отменный шанс взять реванш у швейцарцев.

ЗАЛЬЦБУРГ – СЕВИЛЬЯ
Ставка:тотал больше 4,5 желтых карточек (1.40)

Команды в горловом поединке определят владельца путевки в 1/8 финала ЛЧ, тогда как проигравший может остаться и вовсе без евровесны. К тому же, фаворит матча Севилья отстает в турнирной таблице, потому ее устроит лишь победа.

"Зальцбург" вышел на тренировку в масках
"Зальцбург" вышел на тренировку в масках / Фото: Twitter

На триумф команды Эмери рисковать ставить не будем, а вот на большое количество фолов и предупреждений – вполне. Зальцбург просто так не сдастся, а если еще и выйдет вперед, нарушения и мелкие тактические фолы посыпятся во втором тайме.

ИТОГОВЫЙ ЭКСПРЕСС

МАТЧСТАВКАКОЭФ
Бенфика – ДинамоДинамо забьет гол1.87
Аталанта – Вильярреалпобеда Аталанты1.76
Бавария – Барселонагол Роберта Левандовски1.60
Зенит – Челсипобеда Челси1.55
Манчестер Юнайтед – Янг Бойзпобеда Манчестер Юнайтед1.42
Зальцбург – Севильятотал больше 4,5 желтых карточек1.40
ОБЩИЙ КОЭФФЦИЕНТ16.22

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