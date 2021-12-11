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СЕГОДНЯ Игра Букмекеры

Экспресс дня: Джеррард огорчит Ливерпуль, Холанд продолжит феерию, Ворскла обыграет аутсайдера

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
11 декабря, 13:40
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Вашему вниманию – занимательный экспресс на субботу, который может дать вам возможность приумножить вашу ставку в 15 раз
Главные герои субботних поединков
Главные герои субботних поединков

Вчера стартовал очередной футбольный уикенд, а с ним и последний тур УПЛ в этом году. Ранее мы знакомили читателей с прогнозом букмекеров на 18 тур чемпионата Украины.

Сейчас же предлагаем вам обратить внимание на центральные игры субботы. Наше внимание упало на вечерние поединки УПЛ и АПЛ, а также игру из Бундеслиги.

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Вашему вниманию – интересный и перспективный экспресс, который может зайти сегодня. Итоговый коэффициент в 15,76 позволит игроку хорошенько заработать. Все коэффициенты взяты с сайта Parimatch.

16:30 БОХУМ – БОРУССИЯ Д
Ставка:гол Эрлинга Холанда (1.53)

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Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler
Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Дортмундцы в последних играх проигрывали ключевым оппонентам (Баварии и Лейпцигу), тогда как с аутсайдерами особых проблем не возникает. К тому же, вернулся после травмы Эрлинг Холанд, успевший уже огорчить мюнхенцев. Кажется, норвежца нереально остановить!

17:00 ВЕРЕС – РУХ
Ставка:тотал больше 2,5 (1.95)

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Рух одержал первую выездную победу в сезоне
Рух одержал первую выездную победу в сезоне / Фото: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

Вчера от Ингульца и Десны мы не ждали много голов, однако команды пробили ТБ 2,5. Сегодня в Луцке ожидается битва двух середняков, которым очень нужна победа. Ровенцы проиграли две последние игры, Рух же в последних играх обыграл лишь кризисный Металлист 1925. Обе команды стремятся завершить год на мажорной ноте, поэтому стремления забить будет немало.

17:00 ЛИВЕРПУЛЬ – АСТОН ВИЛЛА
Ставка:обе забьют (1.84)

Стивен Джеррард
Стивен Джеррард / Фото: Twitter

Стивен Джеррард преобразил игру Астон Виллы и теперь приезжает на некогда родной "Энфилд", чтобы огорчить любимую команду. Возможно, победить не удастся, однако отличиться бирмингемцы должны. В этом сезоне Вилла лишь дважды оставляла ворота соперника "сухими", но все это было еще до прихода Стивена.

19:30 НОРВИЧ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Ставка:победа Манчестер Юнайтед (1.48)

Криштиану Роналду не устает удивлять фанатов
Криштиану Роналду не устает удивлять фанатов / Фото: REUTERS

Манкунианцы отстали от зоны Лиги чемпионов, однако после ухода Сульшера начали наверстывать упущенное. Сначала МЮ не проиграл Челси и выиграл у Арсенала, а в первой игре при Рангнике был обыгран Кристал Пэлас. Думается, главный аутсайдер АПЛ не станет на пути Роналду и компании.

19:30 ЛЬВОВ – ВОРСКЛА
Ставка:победа Ворсклы (1.94)

Юрий Максимов
Юрий Максимов

Полтавчане в последнее время потеряли стабильность. Обыграв Динамо и Мариуполь, команда Максимова умудрилась с треском проиграть Днепру-1 (1:5), а также поделить очки с Рухом. Для сохранения шансов на бронзу Ворскле нужно побеждать у Львова, который в этом сезоне не лучшим образом играет против команд выше классом.

ИТОГОВЫЙ ЭКСПРЕСС

МАТЧСТАВКАКОЭФ
Бохум – Боруссия Дгол Эрлинга Холанда1.53
Верес – Рухтотал больше 2,51.95
Ливерпуль – Астон Виллаобе забьют1.84
Норвич – Манчестер Юн.победа Манчестер Юн.1.48
Львов – Ворсклапобеда Ворсклы1.94
ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ15.76

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КОТИРОВКИ НА МАТЧИ УПЛ

Львов

Сегодня

19:30

Ворскла

4.20

3.40

1.92

Черноморец

Завтра

14:00

Металлист 1925

2.46

3.20

3.00

Динамо

Завтра

17:00

Заря

1.38

4.70

8.80

Колос

Завтра

19:30

Минай

1.82

3.65

4.40
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