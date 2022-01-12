Дуэль за Суперкубок Италии: где смотреть матч Интер – Ювентус и кто фаворит

Прогноз и список трансляций матча за Суперкубок Италии. Двое принципиальных соперников сойдутся на "Джузеппе Меацца", чтобы разыграть последний трофей прошлого сезона

Симоне Индзаги (слева) и Массимилиано Аллегри (справа) сойдутся в битве за Суперкубок Италии / Фото: Getty Images

Сегодня, 12 января, состоится поединок за Суперкубок Италии. В борьбе за трофей сразятся два принципиальных соперника – Интер и Ювентус. Матч пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало – в 22:00. Онлайн матча Интер – Ювентус будет доступен у нас на сайте.

Где смотреть матч Интер – Ювентус? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Футбол 1. Также смотреть игру Интер – Ювентус онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, Интер является явным фаворитом матча. Котировки на триумф "неррадзури" равны 1.42, тогда как на Ювентус – 3.00. Вероятность результата матча в процентах:

успех Интера – 67%

успех Ювентуса – 33%

Если же говорить о котировках на основное время, то на Интер можно поставить за 1.81, а на Ювентус – за 4.60. Коэффициент на ничью составляет 3.75. Кроме того, букмекеры верят, что обе команды смогут забить. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 1.83 (вероятность 52%).

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Сезон 2021/2022 складывается для команд по-разному. Интер лидирует в Серии А, опережая Милан на одной очко и имея матч в запасе. Ювентус же борется за попадание в топ-четверку. Нынче туринцы пятые и до Аталанты три очка. Правда, бергамаски сыграли на матч меньше.

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Команды уже встречались друг с другом в октябре на "Джузеппе Меацца" в рамках чемпионата Италии. Тогда соперники расписали ничью 1:1. На гол Джеко в первом тайме Юве ответил точным ударом Дибалы с пенальти в концовке встречи.