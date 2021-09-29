Дубль Левандовски и последний гол Динамо. Пять рискованных прогнозов на матч с Баварией в ЛЧ

Киевская команда является явным аутсайдером в матче с Баварией, однако все же может удивить фанатов

Юлиан Нагельсманн и Мирча Луческу определят сильнейшего на "Альянц-Арене" / Фото: Getty Images, Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня состоятся восемь матчей 2 тура группового раунда Лиги чемпионов 2021/2022. Свой поединок проведет и чемпион Украины. Онлайн-трансляция матча Бавария – Динамо доступна у нас на сайте.

Игра пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена". Начало – в 22:00. Тем временем, букмекеры определились с фаворитом встречи.

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По их мнению, Бавария – безоговорочный фаворит дуэли. Коэффициент на триумф хозяев равен 1.11, тогда как победу киевлян оценивают в коэффициент 21.00 – 26.00. Вероятность ничьи же составляет примерно 11.00.

Компания Бавария Ничья Динамо Parimatch 1.11 11.00 24.00 Favbet 1.11 11.50 21.00 Vbet 1.11 11.00 26.00 1xbet 1.12 11.50 26.00 Marsbet 1.12 11.00 24.00

Конечно же, подопечные Луческу выглядят явными андердогами встречи. Однако румынский специалист любит удивлять общественность, поэтому сенсация возможна и в этом поединке. Предлагаем вам пятерку авантюрных прогнозов, коэффициент на которые равен 2,5 и выше.

Обе забьют и победит Бавария – 2.54

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Ставка на триумф мюнхенцев очевидна, однако если при этом вы верите, что и Динамо забьет, данный коэффициент выглядит интересно. И правда, защита хозяев далеко не безгрешна.

Один из игроков оформит дубль – 2.55

Фото: REUTERS/Mohammed Dabbous

Когда делаешь подобную ставку на такой матч, сразу же в голове всплывает фотография польского форварда Роберта Левандовски. Впрочем, и без него у мюнхенцев хватает голеадоров – Мюллер, Гнабри, Сане, Чупо-Мотинг. А может прорвет Цыганкова или Супрягу?

Бавария выиграет с форой (-3,5) – 2.91

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Левандовски, Мюллер, Нойер / Фото: Reuters

С тем, что мюнхенцы будут явными фаворитами встречи, мы уже определились. А при таком раскладе сил разгром очень вероятен. В прошлом сезоне Динамо ничего не могло поделать с Барселоной и Ювентусом, а ведь мюнхенцы видятся даже более сильным соперником! Победа с разницей в четыре и более голов – довольно таки вероятный исход.

Будет красная карточка – 4.60

Сергей Сидорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Удаление в матчах команд разного класса – частая практика. Очень вероятно, что игроки киевлян не будут успевать за действиями соперника. А если еще и счет будет устраивать, то можно пойти и на фол последней надежды. Бавария также не защищена от красных, эмоции могут взять верх в любом эпизоде.

Последний гол в матче забьет Динамо – 6.50

Как бы игра не складывалась, не стоит исключать фактор расслабленности мюнхенцев в концовке. Бавария может уже иметь разгромный перевес над Динамо, что позволит киевлянам забить хотя бы гол престижа. Другой же оптимистический вариант – киевляне забьют единственный гол в поединке и засушат игру.