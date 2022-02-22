Челси начинает защиту трофея – прогноз комментатора на матч с Лиллем

Кирилл Круторогов ставит на то, что Челси уверенно обыграет Лилль. Анонс и прогноз на поединок Лиги чемпионов

Челси - фаворит матча / Фото: Reuters

Во вторник в Лиге чемпионов состоятся два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из матчей дня сразятся Челси и Лилль. В ожидании игры предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ЧЕЛСИ – ЛИЛЛЬ

22 февраля, вторник, в 22:00, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 1.31 – 5.50 – 11.00

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Действующему победителю турнира в 1/8-й достался один из самых слабых соперников. Лилль в текущем розыгрыше чемпионата Франции располагается аж на 11-м месте, хотя до еврокубковой зоны им не хватает всего четырех очков.

В последних пяти матчах Лиги 1 они дважды проиграли, но к визиту в Лондон подходят с двумя матчами без пропущенных голов. Челси недавно стал еще и чемпионами мира среди клубов и возвращаются к защите титула с серией из пяти побед кряду.

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Кай Хаверц и Джонатан Дэвид – лидеры атак Челси и Лилля / Фото: Getty Images

Хотя все они были не слишком убедительными. Команда Тухеля не забивала более двух голов за матч. В чемпионате они обосновались на третьем месте с отставанием от лидера на 13 баллов, так что о борьбе за чемпионство Премьер-лиги вопрос не стоит.

Из группы ЛЧ Лилль неожиданно вышел с первого места, опередив Зальцбург, Севилью и Вольфсбург. Из участников плей-офф "доги" вместе с Атлетико и Бенфикой – самые нерезультативные команды, отметившиеся по семь раз в шести матчах.

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"Синие" заняли второе место своего квартета, опередив Зенит и Мальме, но уступив лидерство Ювентусу. У французов потерь нет, а Челси не помогут Чилуэлл, Джеймс и Маунт.

ПРОГНОЗ: Он достаточно прост – англичане победят и не пропустят.

Котировки Parimatch на этот результат: