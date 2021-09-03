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Букмекеры в украинском футболе: лишь один клуб остался без спонсора

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
3 сентября, 12:34
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Четыре букмекерские компании стали спонсорами клубов Премьер-лиги. Без партнера из индустрии беттинга остался только Ингулец
Четыре букмекерские конторы выступили спонсорами клубов украинской Премьер-лиги
Четыре букмекерские конторы выступили спонсорами клубов украинской Премьер-лиги

В этом сезоне украинская Премьер-лига расширена до 16 команд и получила нового титульного спонсора – компанию Vbet. Давайте посмотрим, какие букмекерские конторы стали спонсорами наших клубов.

Начнем с интересного факта: лишь одна команда осталась без поддержки из индустрии беттинга. Это Ингулец из поселка Петрово Кировоградской области.

Остальные команды заключили договора с букмекерами. Клубы Премьер-лиги интересны четырем букмекерским конторам – это Parimatch, Favbet, Vbet и Marsbet.

КЛУБПАРТНЕР
ШахтерParimatch
ДеснаParimatch
Днепр-1Parimatch
Металлист 1925Parimatch
ВересParimatch
ЧерноморецParimatch
ЛьвовParimatch
МариупольParimatch
ДинамоFavbet
КолосFavbet
МинайFavbet
РухFavbet
ВорсклаVbet
АлександрияVbet
ЗаряMarsbet
Ингулец-

С наибольшим количеством клубов Премьер-лиги работает компания Parimatch - с половиной команд нашего чемпионата. Особняком в портфеле БК стоит сотрудничество с Шахтером – команда выступает в Лиге чемпионов. Также у Parimatch клубы из всех уголков Украины – запад (Верес, Львов), юг (Черноморец, Мариуполь), восток (Днепр-1, Металлист 1925), север (Десна).

Favbet сотрудничает с четырьмы командами, главная их "звезда" – киевское Динамо.

Новый игрок на украинском рынке Vbet подписал контракты с двумя командами (Ворскла, Александрия).

Заря сотрудничает с компанией Marsbet.

Букмекерская контораКол-во клубов УПЛ
Parimatch8
Favbet4
Vbet2
Marsbet1
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