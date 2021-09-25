Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик vs Джошуа: онлайн 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Игра Букмекеры

Будет ли бой? Стали известны котировки на матч Руха и Динамо

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
25 сентября, 12:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Команда Мирчи Луческу – явный фаворит в дуэли против Руха на стадионе "Арена-Львов"
Леонид Кучук постарается насолить команде Мирчи Луческу
Леонид Кучук постарается насолить команде Мирчи Луческу

Сегодня пройдут три матча 9 тура чемпионата Украины по футболу. В вечернем поединке Рух сразится с Динамо. Поединок пройдет во Львове на стадионе "Арена-Львов". Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Рух – Динамо пройдет у нас на сайте. Тем временем букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

Реклама

По мнению экспертов, безоговорочным фаворитом встречи является Динамо. Триумф команды Мирчи Луческу оценивается коэффициентом 1.30, тогда как на победу Руха можно поставить за 10.00. Вероятность ничьи составляет 5.50.

Динамо идет на первом месте в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на три очка. В чемпионате подопечные Мирчи Луческу лишь раз потеряли очки, сыграв в 4-ом туре вничью с Ингульцом.

Список игроков Динамо на матч с Рухом:

Реклама

Для киевлян выезд во Львов станет некой подготовкой к сложной неделе. В среду Динамо съездит в гости к чемпиону Германии Баварии, а уже в воскресенье "бело-синие" сразятся с Шахтером. Поединок за Суперкубок был без шансов проигран дончанам (0:3).

Рух же не может нащупать стабильность, хотя после двух стартовых поражений команда сумела подняться в середину таблицы. Подопечные Кучука обычно берут три очка с командами своего или ниже уровня (Львов, Верес), тогда как Ворскле или Днепру-1 "желто-черные" уступили.

Реклама

История встреч. Команды наиграли лишь два очных матча, которые прошли в прошлом сезоне. Оба поединка завершились уверенными победами Динамо – 2:0 в гостях и 3:0 дома.

Где смотреть. В прямой трансляции матч Рух – Динамо будет показан на телеканале Футбол 1, который доступен на сервисе OLL.TV.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
8
7
1
0
23
2
21
22
Забитые 23
Пропущеные 2
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
8
6
1
1
19
4
15
19
Забитые 19
Пропущеные 4
Разница 15
Результаты последних матчей: В В Н В В
3
Ворскла Ворскла Вор
9
5
3
1
16
7
9
18
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н П В
4
Десна Десна Дес
8
5
1
2
12
12
0
16
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П П В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
8
5
1
2
13
8
5
16
Забитые 13
Пропущеные 8
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В В П
6
Александрия Александрия Але
8
4
2
2
8
6
2
14
Забитые 8
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: П В Н В Н
7
Заря Заря Зар
8
4
2
2
16
9
7
14
Забитые 16
Пропущеные 9
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н В В Н
8
Верес Верес Вер
8
3
2
3
8
8
0
11
Забитые 8
Пропущеные 8
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
Рух Рух Рух
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
10
Колос Колос Кол
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П В П П П
11
Ингулец Ингулец Инг
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В Н
12
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П П
13
Минай Минай Мин
7
1
3
3
5
9
-4
6
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н Н П Н
14
Черноморец Черноморец Чер
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П В
15
Мариуполь Мариуполь Мар
8
1
1
6
11
21
-10
4
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: П В П П П
16
Львов Львов Льв
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забитые 4
Пропущеные 13
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П Н

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Букмекеры
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
БОЙ ГОДА
1xbet

Усик против
Джошуа

Прогноз на бой
ТОП-матчи

Шахтер

28 сент

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

29 сент

22:00

Динамо

1,11

12

28
Опрос
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять