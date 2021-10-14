Боснийцы, трепещите! Петраков вызовет Малиновского в сборную Украины в ноябре

Букмекеры считают, что наставник "сине-желтых" обратится к услугам Руслана Малиновского на последний матч отбора ЧМ-2022

Руслан Малиновский готов вернуться в сборную Украины / Фото: Getty Images

Во вторник сборная Украины не сумела переиграть дома Боснию и Герцеговину. Это снизило наши шансы на выход в плей-офф квалификации на ЧМ-2022.

Одной из главных причин неудачи сборной Украины называют отказ Александра Петракова от вызова Руслана Малиновского. Хавбек Аталанты и тренер не нашли общий язык в сентябре, после чего наставник решил не приглашать полузащитника на следующий сбор.

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Малиновский и Петраков устроили конфликт в сборной / Фото: Reuters

Теперь же у украинской команды остался лишь один матч (в гостях с боснийцами), чтобы исправить ситуацию. Букмекеры считают, что велика вероятность того, что Малиновский вернется в сборную Украины в ноябре.

Коэффициент на камбэк хавбека Аталанты составляет 1.85, что равно вероятности в 54%. Правда, при этом Украина все равно является аутсайдером в борьбе за второе место.

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ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ D

Место Команда И В Н П РМ О 1 Франция 6 3 3 0 8-3 12 2 Украина 7 1 6 0 9-8 9 3 Финляндия 6 2 2 2 7-7 8 4 Босния и Герцеговина 6 1 4 1 8-7 7 5 Казахстан 7 0 3 4 5-12 3

Напомним, что в прошлом сезоне Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А, отдав 12 голевых передач за сезон. В нынешнем украинец провел 9 матчей за Аталанту, восемь из которых – со стартовых минут. На счету Малиновского по одному голу и ассисту.