Больше, чем битва за финал: где смотреть матч Украина – Россия и кто фаворит

Сборная Украины по футзалу впервые за долгое время вышла в полуфинал Евро, где ей предстоит сразиться с непримиримым соперником. Прогноз букмекеров на матч

Украина сразится с Россией в полуфинале Евро по футзалу / Фото: Getty Images

Сегодня сборная Украины по футзалу проведет поединок 1/2 финала чемпионата Европы. Соперником нашей команды станет Россия, что еще больше подогревает интерес ко встрече. Матч пройдет в Амстердаме и стартует в 18:00.

Где смотреть матч Украина – Россия? Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале UA:Перший. Также поединок Украина – Россия онлайн можно будет увидеть на OLL.TV.

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Также букмекеры определили фаворита встречи. По мнению Parimatch, Россия имеет больше шансов на выход в финал Евро-2022. Коэффициент на успех наших соседей равен 1.21. На выход Украины в финал можно поставить за 4.11. Вероятность успеха команд выглядит следующим образом:

проход Украины – 23%

проход России – 77%

Что же касается котировок на основное время, то тут коэффициент на Россию составляет 1.43, тогда как на Украину – 4.97. Ничья же оценивается в 7.46.

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Команда Александра Косенко впервые за 15 лет дошла до полуфинала. Последние пять чемпионатов Европы наша команда завершала в 1/4 финала. Наивысшего результата Украина добилась в 2001 и 2003 годах (второе место).

Украина vs Россия / Фото: UEFA.com

В свою очередь Россия ни разу не финишировала ниже 4 места на Евро, пять раз выиграв трофей. Без сомнения, битва России и Украины привлечет внимания множества болельщиков, которые раньше и вовсе не следили за футзалом.

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Конечно же, дело вовсе не в футзальных разборках. Уже почти 8 лет наша страна воюет с Россией, которая оккупировала территорию Украины и аннексировала АР Крым в 2014 году. Доселе УЕФА разводил наши страны на ранних стадиях в футболе и футзале, однако теперь команды зашли слишком далеко.