Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇹🇷 Эрдоган в Киеве 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Больше, чем битва за финал: где смотреть матч Украина – Россия и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 февраля, 07:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сборная Украины по футзалу впервые за долгое время вышла в полуфинал Евро, где ей предстоит сразиться с непримиримым соперником. Прогноз букмекеров на матч
Украина сразится с Россией в полуфинале Евро по футзалу
Украина сразится с Россией в полуфинале Евро по футзалу / Фото: Getty Images

Сегодня сборная Украины по футзалу проведет поединок 1/2 финала чемпионата Европы. Соперником нашей команды станет Россия, что еще больше подогревает интерес ко встрече. Матч пройдет в Амстердаме и стартует в 18:00.

Где смотреть матч Украина – Россия? Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале UA:Перший. Также поединок Украина – Россия онлайн можно будет увидеть на OLL.TV.

Реклама
Трансляцию Украина – Россия
смотрите на olltv
Смотреть

Также букмекеры определили фаворита встречи. По мнению Parimatch, Россия имеет больше шансов на выход в финал Евро-2022. Коэффициент на успех наших соседей равен 1.21. На выход Украины в финал можно поставить за 4.11. Вероятность успеха команд выглядит следующим образом:

  • проход Украины – 23%
  • проход России – 77%

Что же касается котировок на основное время, то тут коэффициент на Россию составляет 1.43, тогда как на Украину – 4.97. Ничья же оценивается в 7.46.

Читайте также: Как сборная Украины вышла в полуфинал Евро-2022

Реклама

Команда Александра Косенко впервые за 15 лет дошла до полуфинала. Последние пять чемпионатов Европы наша команда завершала в 1/4 финала. Наивысшего результата Украина добилась в 2001 и 2003 годах (второе место).

Украина vs Россия
Украина vs Россия / Фото: UEFA.com

В свою очередь Россия ни разу не финишировала ниже 4 места на Евро, пять раз выиграв трофей. Без сомнения, битва России и Украины привлечет внимания множества болельщиков, которые раньше и вовсе не следили за футзалом.

Реклама

Читайте также: Игроки сборной Украины спели "Червону руту" после выхода в полуфинал Евро-2022

Конечно же, дело вовсе не в футзальных разборках. Уже почти 8 лет наша страна воюет с Россией, которая оккупировала территорию Украины и аннексировала АР Крым в 2014 году. Доселе УЕФА разводил наши страны на ранних стадиях в футболе и футзале, однако теперь команды зашли слишком далеко.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости букмекеров
Показать еще
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Интер

Завтра

19:00

Милан

1.85

4.00

4.44

Бавария

Завтра

19:30

Лейпциг

1.41

5.40

6.90

Барселона

6 февр

17:15

Атлетико

2.38

3.50

3.20
Опрос
Премьер Лига ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять