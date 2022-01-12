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Битва за путевку на "Уэмбли": прогноз комментатора на матч Тоттенхэм – Челси

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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12 января, 13:20
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Челси не выиграет у Тоттенхэма, но пройдет в финал. Анонс и прогноз на матч Кубка английской лиги
Тоттенхэм и Челси разыграют путевку в финал Кубка лиги
Тоттенхэм и Челси разыграют путевку в финал Кубка лиги / Фото: Getty Images

Сегодня, 12 января, состоится ответный поединок 1/2 финала Кубка английской лиги. В лондонском дерби сойдутся Тоттенхэм и Челси. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ТОТТЕНХЭМ – ЧЕЛСИ
12 января, среда, в 21:45, Setanta Sports+
Котировки Parimatch на результат: 3.05 – 3.55 – 2.33

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Лондонское дерби в ответном матче полуфинала турнира. Первая встреча на "Стэмфорд Бридж" завершилась победой "синих" (2:0). Антонио Конте снова встретится со своей бывшей командой, которую приводил к чемпионству АПЛ и Кубку Англии.

Томас Тухель и Антонио Конте сразятся в полуфинале Кубка английской лиги
Томас Тухель и Антонио Конте сразятся в полуфинале Кубка английской лиги / Фото: REUTERS

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"Шпоры" 14 раз доходили до этой стадии Кубка лиги и шесть раз останавливались там, только трижды добыв трофей. Челси 12 раз играли в полуфинале и семь раз выходили далее, выиграв четыре титула. На данный момент они не проигрывают в десяти матчах кряду. Правда, половину свели к ничьим.

Менди не поможет из-за участия в Кубке Африки, Чилуэлл в этом сезоне уже не сыграет, Джеймс и Чалоба травмированы, а участие Канте и Силвы под вопросом из-за коронавируса.

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Тоттенхэму не помогут травмированные Сон, Бергвейн и Ромеро. Если не брать во внимание техническое поражение от Ренна в Лиге конференций, на своем поле "шпоры" не проигрывают восемь матчей подряд, выиграв последние три.

ПРОГНОЗ: Уверен, что хозяева не проиграют и забьют хотя бы один гол. Ожидаю ничью или их победу, но с выходом Челси в финал.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • Тоттенхэм не проиграет – 1.64
  • Тоттенхэм забьет – 1.37
  • проход Челси – 1.05

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