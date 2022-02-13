Барселона открывает охоту на попугаев: прогноз на Дерби Каталонии от комментатора

Кирилл Круторогов ставит на то, что Барселона всухую выиграет у Эспаньола. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Жорди Альба и Ферран Торрес / Фото: Getty Images

Сегодня в испанской Ла Лиги состоятся четыре поединка 24-го тура. Центральным матчем дня обещает стать каталонское дерби между Эспаньолом и Барселоной. В ожидании поединка предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ЭСПАНЬОЛ – БАРСЕЛОНА

13 февраля, воскресенье, в 22:00, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 5.00 – 4.00 – 1.70

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214-ое дерби Барселоны. Преимущество в них, конечно же, за "блаугранас" – 125 побед против 44. Последняя "виктория" Эспаньола над соседями по городу случилась в сезоне 2008/2009, последняя на своем поле – еще на сезон ранее.

В текущем розыгрыше чемпионата Барса обыграла "попугаев" на "Камп Ноу" (1:0), а вот когда Эспаньол в последний раз принимал соседей у себя дома (два сезона назад), то сумел добиться ничьи (2:2).

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Барселона принимает Реал на Камп Ноу / Фото: Reuters

Команда Хави выиграла два матча кряду – у Алавеса и эффектно у Атлетико (4:2). Хотя на выезде в текущем розыгрыше Ла Лиги у них лишь три победы в 11-ти матчах. После успеха с "матрасниками" эти команды поменялись местами в турнирной таблице и Барселона ворвалась в зону Лиги чемпионов.

До Севильи, которая идет второй – 12 очков отставания, но две игры в запасе. Лазарет все еще переполнен – Ленгле, Умтити, Эрик Гарсия, Сержи Роберто, Фати и Депай на больничном. Плюс Дани Алвес не сыграет из-за дисквалификации.

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Эспаньол после возвращения из Сегунды расположился на 13-м месте. У них оформилась серия из пяти матчей без побед, в которых смогли лишь раз сыграть вничью. "Попугаям" в дерби не поможет дисквалифицированный Оскар Хиль, а также травмированные Баре и Калеро.

ПРОГНОЗ: Барселона демонстрирует признаки выздоровления и выхода из игрового кризиса. Они точно пребывают в хорошем психологическом состоянии и должны побеждать соседей по городу. Хотя Эспаньол обязательно забивал в последних десяти матчах. Думаю, Барселона победит всухую.

Котировки Parimatch на этот результат: